6864 عقد زواج في دبي خلال 2024

أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء الصادرة عن محاكم دبي أن عقود الزواج في العام الماضي بلغت 6 آلاف و864 عقداً، بزيادة قدرها 8.7 % على سنة 2023، وبلغت حالات الطلاق 1554 حالة في 2023.

وأوضحت بيانات عقود الزواج المسجلة في الإمارة، العام الماضي، أن شهر فبراير سجل أعلى عقود الزواج، بواقع 744 عقداً، وبلغ عدد عقود الزواج في يناير 578 عقداً، وفي مارس 491 عقداً، وسجل شهر أبريل 495 عقداً، وفي مايو 615 عقداً، ثم شهر يونيو بواقع 545 عقد زواج، وبلغت عقود الزواج في شهر يوليو 526 عقداً، وسجل شهر أغسطس 465 عقد زواج، وسجل شهر سبتمبر 497 عقداً، وفي شهر أكتوبر 567 عقداً، كما سجل كل من شهري نوفمبر وديسمبر 637 عقداً و703 عقود زواج على التوالي.

وأشارت بيانات الطلاق المسجلة في الإمارة في العام الماضي إلى أنه تم تسجيل 192 حالة طلاق في يناير، و174 في فبراير، و166 حالة طلاق في مارس، و94 حالة في أبريل، فيما سجل شهر مايو 194 حالة طلاق، وفي يونيو 138 حالة، كما تم تسجيل 96 حالة طلاق في يوليو، و81 حالة في أغسطس، و92 حالة طلاق في سبتمبر، بينما سجل شهر أكتوبر 129 حالة طلاق، و108 حالات في نوفمبر و90 حالة طلاق في ديسمبر.