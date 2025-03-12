500 متطوع لتوزيع «كسر الصيام» في العين

يحرص المتطوعون في فريق «أبشر يا وطن التطوعي» على توزيع وجبات «كسر الصيام» في منطقة العين.

وأشارت سمية الكثيري، رئيس الفريق إلى أن هذا العمل الإنساني يأتي في إطار حملة «أطعم تؤجر»، إضافة إلى أهمية المسؤولية المجتمعية والمشاركة في المبادرات الإنسانية التي تجسد أسمى المعاني التي يتسم بها المجتمع الإماراتي لاسيما بذل الخير والعطاء، وتزامناً مع رؤى وأهداف عام المجتمع.

وقالت: يحرص أعضاء وعضوات الفريق في تكريس ثقافة التطوع داخل المجتمع، وتشجيع مختلف الفئات على عمل الخير والبذل والعطاء في شهر الخير، حيث يجتهد 500 متطوع في الفريق وبشكل يومي في منطقة العين.

وأوضحت أن المتطوعين يجسدون صورة رائعة للعمل الإنساني الراقي، إذ نجدهم بمختلف الأعمار والفئات من كبار وصغار وأصحاب الهمم يقومون بعمليات توزيع الوجبات بسعادة بالغة على السائقين، الأمر الذي يعزز الثقة بالنفس وقيم التكافل الاجتماعي ويعلمهم أهمية الشهر الفضيل والثواب العظيم لعمل الخير.

ولفتت إلى أن حملة «أطعم تؤجر» تؤكد ضرورة تعزيز العديد من القيم الاجتماعية وتعزيز الوعي والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق وفئات المجتمع، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وتأصيل أواصر التسامح والتعاون بين أفراد المجتمع، وتأمين سلامة مستخدمي الطريق والمساهمة في تخفيض الحوادث المرورية إلى الحد الأدنى، إضافة إلى تفعيل جهود العمل التطوعي لخدمة الوطن والمجتمع.