تقدم فعاليات «رمضان في العين» تجربة ترفيهية متكاملة للجمهور، حافلة بالبرامج والأنشطة الرمضانية، حيث التنوع الترفيهي والثقافي والفني والسياحي الذي يتجلى في كل زاوية.

ومع انطلاق الفعاليات تألقت سماء منطقة العين الخضراء بمجموعة استثنائية من عروض الإضاءة والألعاب النارية، والعروض الترفيهية والثقافية التي جسدت العادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع وقيم التراحم والتسامح.

وذكرت بلدية مدينة العين أن الهدف من إطلاق فعاليات «رمضان في العين» تفعيل دورها في عام المجتمع، مشيرة إلى أن الفعاليات تستمر حتى 16 مارس الجاري وذلك وسط أجواء رمضانية مفعمة بالبهجة.

وقالت ميثة علي صالح الكويتي، رئيسة قسم الفعاليات، ببلدية مدينة العين إن الفعاليات انطلقت في الساحة الخارجية لمبنى البلدية الرئيس، وذلك ضمن أجواء رمضانية احتفالية بشكل جديد ومختلف، وتتضمن 6 أقسام، منها منطقة السوق، والمطاعم والمقاهي، ومنطقة مخصصة للأطفال وتحتوي على ورش وألعاب تقليدية، وكذلك ألعاب إلكترونية، وأماكن مخصصة لجلسات التصوير. وأضافت: تفاعل الجمهور مع باقة الأمسيات الرمضانية اليومية .

وقال خليفة السعدي، رئيس قسم الاتصال في بلدية مدينة العين: تتواصل الأنشطة والبرامج الترفيهية وجلسات التصوير، موضحاً أنه تم اختيار الأنشطة المصاحبة لفعاليات رمضان في العين بحيث تناسب جميع الزوار وبلا استثناء.