100 طفل يشاركون في مبادرة «سعادتهم تسعدنا»

شارك 100 طفل من فريق الهلال الأحمر الطلابي من إحدى رياض الأطفال الحكومية في مبادرة «سعادتهم تسعدنا»، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوب أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع.

وقالت ليلى أحمد محمد مسؤولة المبادرة، إن المبادرة تضمنت تقديم مأكولات شعبية إماراتية، إلى جانب تنظيم أنشطة ترفيهية ومسابقات تهدف إلى تحقيق السعادة والاندماج المجتمعي.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز قيم التكافل الاجتماعي، ودعم أصحاب الهمم بما يتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، لافتة إلي أن المبادرة تأتي استكمالاً لسلسلة من الأنشطة الإنسانية التي ينظمها فريق الهلال الأحمر الطلابي في الروضة والتي تهدف إلى تلبية احتياجات أصحاب الهمم التعليمية، الاجتماعية، والترفيهية.