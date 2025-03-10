1200 أسرة إماراتية وغير إماراتية بمسح دخل وإنفاق الأسر بالفجيرة

كشف الدكتور إبراهيم سعد، مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء، عن الانتهاء بنجاح من مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2024، الذي استمر لمدة عام كامل بمشاركة 1200 أسرة إماراتية وغير إماراتية، بالإضافة إلى الأسر الجماعية والمقيمين في تجمعات العمال، بهدف جمع بيانات دقيقة حول مستويات الدخل وأنماط الإنفاق في إمارة الفجيرة، وذلك لدعم رسم الاستراتيجيات المستقبلية وتنفيذ السياسات التنموية على مستوى الإمارة، حيث يعد هذا المسح جزءاً من المشروع الوطني الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على مستوى الدولة، حيث بلغت نسبة الاستجابة الكلية والجزئية 80%، لافتاً إلى أن المسح اتسم بدقة وجودة عالية في جمع البيانات، بتقديم صورة شاملة عن مستويات إنفاق ودخل الأفراد والأسر على اختلاف جنسياتهم في مجتمع الإمارة، الذي جاء بفضل جهود 20 مشاركاً ميدانياً، عكس الالتزام المؤسسي والوعي المجتمعي بأهمية الإحصاءات في التخطيط وصناعة القرارات.

وأكد الدكتور إبراهيم أهمية هذا المسح في دعم عملية اتخاذ القرارات التنموية، مشيراً إلى أن البيانات المستخلصة تمثل أداة مهمة لتحليل الواقع الاقتصادي والاجتماعي للإمارة، ما يسهم في وضع خطط استراتيجية تحقق الاستدامة وجودة الحياة في الفجيرة، موضحاً أن الهدف من المسح هو جمع بيانات دقيقة حول مستويات الدخل وأنماط الإنفاق في إمارة الفجيرة، وذلك لدعم رسم الاستراتيجيات المستقبلية وتنفيذ السياسات التنموية على مستوى الإمارة، حيث يعد هذا المسح جزءاً من المشروع الوطني الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على مستوى الدولة.