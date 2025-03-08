8 مبادرات رائدة أطلقها «عجمان التطوعي» تزامناً مع «عام المجتمع»

أطلق فريق «عجمان التطوعي» المعتمد من دائرة تنمية المجتمع بالعاصمة أبوظبي، 8 مبادرات تطوعية، وذلك تزامناً مع «عام المجتمع»، حيث استهدفت تلك المبادرات والفعاليات مرضى السرطان، وفئة كبار المواطنين، والعمال، والأسر المتعففة، وطلبة الجامعات.

وقال محمد الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي في حديثه لـ«البيان»: «عام المجتمع» يهدف إلى تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع، وتشجيع المواطنين والمقيمين على الإسهام الفاعل في المجتمع، من خلال التطوع والمبادرات المؤثرة التي ترسخ ثقافة المسؤولية المشتركة.

كما جاءت هذه المبادرة في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية وتفعيل دور التعليم في بناء جسور التواصل بين الشباب وكبار المواطنين، لما لهم من دور كبير وفاعل في دعم رسالة الاتحاد، والمشاركة في بناء وتأسيس مختلف القطاعات في الدولة.

من جانب آخر أطلق «عجمان التطوعي» مبادرة متميزة تهدف إلى دعم الرعاية الصحية لكبار المواطنين، وذلك تشجيعهم على ممارسة الرياضة بالتعاقد مع إحدى الصالات الرياضية الخاصة في إمارة عجمان، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة تمكين المجتمع، بهدف رعايتهم ودمجهم في المجتمع، والارتقاء بجودة الحياة الصحية لكبار المواطنين .

كما نظم «فريق عجمان التطوعي» مؤخراً مبادرة «جمعة الخير 2»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان، ممثلة بقسم الشرطة المجتمعية، حيث تم توزيع 1000 وجبة، على الصائمين خلال شهر رمضان المبارك.