55 ألف مستفيد من برامج «نبض الفلاح» في أبوظبي

أكدت دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي أن البرامج المتنوعة التي يقدمها مركز «نبض الفلاح» -الذي تم افتتاحه مؤخراً- تخدم أكثر من 55 ألف مستفيد، ويأتي ذلك في إطار تعزيز الوعي الثقافي والهوية الوطنية وترسيخ التلاحم الاجتماعي، من خلال برامج ومبادرات تلبي متطلبات مختلف فئات المجتمع، ما يجعله وجهة مثالية لتحقيق الرفاه المجتمعي والارتقاء بجودة حياة الأسر.

وأوضحت الدائرة أن مركز «نبض الفلاح» المجتمعي يجسّد نموذجاً متكاملاً لتعزيز التفاعل المجتمعي في أبوظبي، حيث يوفر مرافق متطورة تضم قاعات لتنظيم الفعاليات المجتمعية، ومساحات إبداعية لدعم المواهب وتنمية المهارات، ويوفر أكثر من 145 برنامجاً خلال الأشهر الأولى من تشغيله لتوطيد أواصر الروابط الاجتماعية، بدعم 38 جهة مختلفة، وأوضحت الدائرة أن المركز يدعم 5 مجالات تتمثل في البرامج الاجتماعية والترفيهية، البرامج التعليمية وتطوير المهارات، فضلاً عن الصحة والرياضة وبرامج التمكين الاجتماعي والبرامج الثقافية وبرامج تعزيز الهوية الوطنية.

وأشارت الدائرة أنه سيتم افتتاح مراكز أخرى على مستوى إمارة أبوظبي قريباً، بهدف توفير مجموعة واسعة من البرامج النوعية لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مستوى جودة حياتهم، وإيجاد بيئة تفاعلية تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي، من خلال الاستماع إلى آراء المواطنين وفهم تطلُّعاتهم واحتياجاتهم، ترسيخاً لأسس الترابط الاجتماعي، ودعماً لمسيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة في الإمارة.

وأشارت الدائرة أن المركز يشتمل على العديد من المرافق تتمثل في القاعات متعددة الاستخدامات، وقاعات الاجتماعات، فضلاً عن مساحات العمل المشتركة، وحديقة المجتمع، هذا بالإضافة إلي الساحات الرياضية الخارجية، والمكتبة.