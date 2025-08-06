«بركة الدار».. نموذج وطني يعزز جودة حياة كبار المواطنين

يحرص نادي بركة الدار الاجتماعي، بمركز جبل حفيت المجتمعي، التابع لمؤسسة التنمية الأسرية في منطقة العين، على تعزيز استقرار كبار المواطنين والمقيمين، وتحسين جودة حياتهم، لا سيما المنتسبين للنادي.

وذلك من خلال تقديم الخدمات الاستباقية المتكاملة والمبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق دمجهم في الحياة الاجتماعية، وجعلهم أكثر تفاعلاً مع أجيال المستقبل. وقالت فاطمة عزيز المرزوقي، اختصاصية نفسية بمؤسسة التنمية الأسرية:

«يحرص نادي بركة الدار الاجتماعي في مركز جبل حفيت المجتمعي على تحقيق الأهداف السامية، التي تتمثل في الأخذ بأيدي كبار المواطنين والمقيمين، وجعلهم أكثر نشاطاً وفاعلية في المجتمع، وتقوية أواصر الترابط بينهم وبين أسرهم والمجتمع من حولهم، على النحو الذي يوفر الرعاية والحياة الكريمة لهم.

وذلك ضمن مساعي المؤسسة لتعزيز جودة حياتهم والارتقاء بهم، وبما يحقق لهم الرفاهية والسعادة وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة، ضمن النسيج المجتمعي».

وأشارت إلى أن نادي بركة الاجتماعي يعمل أيضاً على تقديم الرعاية الاجتماعية والعناية الكاملة لكبار المواطنين والمقيمين الذين يحظون بدعم القيادة الرشيدة التي تسعى دائماً إلى توفير كل سبل الرعاية والدعم لضمان رفاههم وكرامتهم، والحرص على التغلب على التحديات التي قد تواجه تنفيذ أهداف النادي، أو سير خطة عمله.

وأضافت: «تتمثل أنشطة النادي في برامج اجتماعية بهدف تنشيط المستهدفين بدنياً وذهنياً، وتقديم الخدمات الصحية وتشمل التغذية والفحوصات الطبية والنفسية، وتنظيم الأنشطة التثقيفية، والرياضية، والتأهيل الرقمي، والرحلات الترفيهية، ومنحهم فرص التطوع، وفق قدراتهم بالتنسيق مع الجهات الشريكة».

وأكدت المرزوقي أن ثمة عدداً من البرامج التي يقدمها النادي تستهدف مقدمي الرعاية المتخصصة لفئة كبار المواطنين، حيث تم تحقيق 95 % من البرامج التدريبية لفئة مقدمي الرعاية.

ويقدم نادي بركة الدار الاجتماعي أيضاً عدداً من الخدمات للمستهدفين وتتمثل في التسجيل للمساندة الاجتماعية والوقائية، والالتحاق بورش التأهيل الرقمي للتمكن من التعامل مع الأنشطة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

والتسجيل في مجلس الحكماء، الذي سيمكنهم من الحصول على فرص المشاركة التطوعية وفق إمكاناتهم، ومنحهم بطاقة «بركتنا» للحصول على الخدمات والتسهيلات والخصومات المقدمة لكبار المواطنين والمقيمين.