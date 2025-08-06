«بركة الدار».. نموذج وطني يعزز جودة حياة كبار المواطنين

وذلك من خلال تقديم الخدمات الاستباقية المتكاملة والمبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق دمجهم في الحياة الاجتماعية، وجعلهم أكثر تفاعلاً مع أجيال المستقبل. وقالت فاطمة عزيز المرزوقي، اختصاصية نفسية بمؤسسة التنمية الأسرية:
«يحرص نادي بركة الدار الاجتماعي في مركز جبل حفيت المجتمعي على تحقيق الأهداف السامية، التي تتمثل في الأخذ بأيدي كبار المواطنين والمقيمين، وجعلهم أكثر نشاطاً وفاعلية في المجتمع، وتقوية أواصر الترابط بينهم وبين أسرهم والمجتمع من حولهم، على النحو الذي يوفر الرعاية والحياة الكريمة لهم.
وذلك ضمن مساعي المؤسسة لتعزيز جودة حياتهم والارتقاء بهم، وبما يحقق لهم الرفاهية والسعادة وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة، ضمن النسيج المجتمعي».
وأضافت: «تتمثل أنشطة النادي في برامج اجتماعية بهدف تنشيط المستهدفين بدنياً وذهنياً، وتقديم الخدمات الصحية وتشمل التغذية والفحوصات الطبية والنفسية، وتنظيم الأنشطة التثقيفية، والرياضية، والتأهيل الرقمي، والرحلات الترفيهية، ومنحهم فرص التطوع، وفق قدراتهم بالتنسيق مع الجهات الشريكة».
والتسجيل في مجلس الحكماء، الذي سيمكنهم من الحصول على فرص المشاركة التطوعية وفق إمكاناتهم، ومنحهم بطاقة «بركتنا» للحصول على الخدمات والتسهيلات والخصومات المقدمة لكبار المواطنين والمقيمين.