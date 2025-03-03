«العين للشباب» يعقد جلسة عصف ذهني

نظّم مجلس العين للشباب جلسة عصف ذهني بعنوان «استشراف مستقبل الشباب في مدينة العين»، بهدف تعزيز المشاركة الفعالة لدى الشباب عبر تبادل الأفكار، وابتكار مبادرات شبابية تسهم في تطوير قدراتهم وتلبية احتياجاتهم، بما ينسجم مع توجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031، إلى جانب وضع وتحديد عدد من المحاور الرئيسة لتحقيق رؤية شبابية مستدامة.

وقال مسلم الدرعي، رئيس مجلس العين للشباب: تناولت الجلسة خمسة محاور رئيسة تسلط الضوء على متطلبات الشباب في مدينة العين، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجههم، مع التركيز على الحلول المبتكرة التي من شأنها دعم تطلعاتهم وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة.

وأضاف: لقد شهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من قبل الشباب المشاركين، الذين طرحوا أفكاراً نوعية تواكب التغيرات السريعة في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية تعزيز بيئة داعمة للابتكار والإبداع.

وأشاد ناصر البلوشي، نائب رئيس مجلس العين للشباب بدعم المؤسسة الاتحادية للشباب.