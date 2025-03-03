الأسر المنتجة تفضل المعارض والتسويق الإلكتروني

أوصى مشاركون في استطلاع أجرته وزارة تمكين المجتمع، بتعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة مع القطاع الخاص، من خلال إقامة المعارض الداخلية والخارجية الموجهة للأسر المنتجة، كما اقترحوا التسويق لمنتجات الأسر المنتجة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بنشر محتوى جذاب يشاركه الجمهور ويتفاعل معه، مقترحين توقيع اتفاقيات بين الوزارة والقطاع الخاص والشركات والبنوك لشراء هدايا تذكارية من منتجات الأسر المنتجة.

وأفاد 48 % من عينة المشاركين في الاستطلاع أن القناة المفضلة لديهم كانت المعارض، تليها قناة «التسويق الإلكتروني» بنسبة 34 %، مؤكدين دور الوزارة في دعم مشاريعهم الوطنية، بينما تسعى «تمكين المجتمع» إلى تحسين وتطوير تسويق منتجات الأسر المنتجة وتعزيز قدراتهم التسويقية لتحقيق الأمن الاقتصادي ودعم التنمية الاجتماعية المستدامة، علاوة على توفير كل أوجه الدعم للأسر المنتجة.

يذكر أن رؤية الوزارة في دعم الأسر المنتجة تنطلق من كون الأسرة هي نواة المجتمع وأن تنميتها تحقق الرفاه والأمن الاجتماعي، حيث تشكل المشاريع الخاصة بالأسر المنتجة في جوهرها سياسة تكاملية، تصب في تحسين مستوى الأسر اقتصادياً.