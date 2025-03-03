انطلاق فعاليات «رمضان في العين»

أنهت بلدية مدينة العين استعداداتها لإطلاق فعاليات «رمضان في العين»، وذلك بمجموعة متنوعة من الفعاليات اليومية التي تستمر لمدة 10 أيام، وستنظم في ساحة البلدية، حيث تم اختيار الأنشطة المصاحبة التي تناسب جميع أفراد العائلة.

وتأتي هذه الفعاليات بهدف إسعاد وتحقيق رضا المجتمع، وتقديم تجربة ترفيهية متكاملة خلال شهر رمضان المبارك. كما تسعى البلدية من خلال الفعالية إلى تفعيل دورها في عام المجتمع مما يشمل مكان تجمع أسري بمختلف اهتمامات الجمهور.

وقالت ميثة علي صالح الكويتي، رئيس قسم الفعاليات، ببلدية مدينة العين: «حرصت البلدية على تقديم أجواء رمضانية احتفالية بشكل جديد ومختلف، حيث ستقام فعاليات «رمضان في العين» في الساحة الخارجية لمبنى البلدية الرئيسي لأول مرة من 7 ولغاية 16 مارس، وسيشمل العرض الافتتاحي عروضاً مبهرة للألعاب النارية، وكذلك العرض الختامي».

وأضافت: «تتضمن الفعالية 6 أقسام، ومنها منطقة السوق، والمطاعم والمقاهي، ومنطقة مخصصة للأطفال بحيث تحتوي على ورش وألعاب تقليدية، وكذلك ألعاب إلكترونية، وأماكن مخصصة لجلسات التصوير، وتتميز هذه الفعالية بفقرات يومية للطبخ المباشر مع مجموعة من أشهر الطهاة. كما سيتم إطلاق أمسيات رمضانية يومية مع نجوم الفن والرياضة والأدب والإعلام والمجتمع وغيرهم. كما تقدم البلدية مسابقات وجوائز للجمهور الزائر لفعالية «رمضان في العين» بشكل يومي».

وأوضحت أنه تم تخصيص أمسية بعنوان «أمسية حشمة الدار» بمناسبة يوم المرأة العالمي، وستضم الأمسية حضوراً لشخصيات نسائية، كما تم اختيار الزي الإماراتي التقليدي لحضور الأمسية واختيار الزي الأفضل. وهناك ليلة أخرى بعنوان «أمسية في حب العين» وسيتم استضافة شخصيات لهم صلة بتاريخ المدينة والتعرف على ذكريات مدينة العين.