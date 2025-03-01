«بيت الخير» بالفجيرة يوزع قسائم المير الرمضاني على 495 أسرة

كشفت جواهر الظنحاني، مدير «بيت الخير» بالفجيرة، عن استعداد الفرع لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتنفيذ حزمة من المشاريع الخيرية والإنسانية، حيث بدأت بتوزيع المير الرمضاني على الأسر المسجلة عن طريق قسائم شراء بقيمة تتراوح ما بين 1000 إلى 3000 درهم، حسب عدد أفراد الأسرة، ليشتري بها المستفيدون المواد التموينية اللازمة، كدعم غذائي للأسر في رمضان من خلال الجمعيات التي تعاقدت معها الجمعية، حيث استفادت من المشروع 495 أسرة حتى الآن في الفجيرة، بقيمة تصل إلى نحو 517,600 درهم، موضحة أن المير الرمضاني يعتبر من أهم المشاريع الرمضانية التي حرصت الجمعية طوال مسيرتها على توفيره خلال الشهر الكريم لكي تستطيع الأسر والفئات الأكثر حاجة في المجتمع تأمين احتياجاتهم الغذائية من المواد الضرورية.

جهود

ولفتت الظنحاني إلى جهود الجمعية في الارتقاء بمشروع إفطار صائم، وزيادة عدد الوجبات بناء على صدقات المحسنين، حيث يهدف المشروع إلى توفير وجبات الإفطار للأفراد الذين لا تتوفر لهم فرص الإفطار داخل أسرهم، وإقامة موائد الإفطار لهم في المساجد والخيم الرمضانية، بتوفير 63 ألف وجبة إفطار طيلة أيام الشهر المبارك، بتوزيع 2100 وجبة إفطار يومياً في إمارة الفجيرة، وهذا العدد قابل للزيادة حسب ما يرد من صدقات ومبادرات طيبة من مؤسسات الإمارة.

تأتي هده الحزمة للمشاريع الخيرية والإنسانية، ضمن الحملة الرمضانية لجمعية بيت الخير «حق معلوم»، التي تستهدف إنفاق ما يزيد على 65 مليون درهم، لإسعاد 62 ألف أسرة وحالة، من خلال أفرع الجمعية الخمسة.

ودعت الظنحاني أصحاب الأيادي البيضاء، للمساهمة بزكاتهم وصدقاتهم لدعم «بيت الخير» في تنفيذ مشاريعها الرمضانية، متوجهة بجزيل الشكر والامتنان لهم على ما قدموه ويقدّمونه من إسناد لمختلف برامجها ومشاريعها الإنسانية.