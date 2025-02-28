«بيت الخير» في رأس الخيمة تسعد 62 ألف أسرة

أكّدت شمسة حضوب، مدير فرع بيت الخير في رأس الخيمة، استكمال استعدادات جمعية بيت الخير لاستقبال شهر رمضان المبارك، بمجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات والمشروعات الخيرية الريادية التي يتم تنفيذها عبر الحملة الرمضانية للجمعية «حق معلوم».

وقالت: استعدت جمعية «بيت الخير» لأشهر الخير، بإطلاق حزمة من المبادرات الخيرية والمجتمعية والدينية، التي تعزز روح التكافل والتراحم، وتثري الحياة الروحية للأسر والشرائح المستهدفة من هذه المبادرات، حيث أطلقت حملتها الرمضانية «حق معلوم» التي تستمر من رجب وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، بهدف إسعاد ما يزيد على 62 ألف أسرة وحالة بإنفاق أكثر من 65 مليون درهم.

وأوضحت أنه سيتم تنفيذ مشاريع الحملة من خلال أفرع الجمعية الخمسة، حيث وزّع فرع رأس الخيمة المير الرمضاني على 788 أسرة حتى الآن، بقيمة 679 ألف درهم، وتم تجهيز خيمتين في الإمارة وعدد من المواقع لتوزيع 2800 وجبة إفطار يومياً، بمعدل 84.000 وجبة خلال شهر رمضان بشكل مبدئي، حيث يزداد عدد الوجبات بشكل تدريجي أمام تدفق تبرعات المحسنين الكرام، كونه من المشاريع المفضلة لديهم، نظراً لأجره العظيم.