14.6 % انخفاضاً في حالات الطلاق 2024

سجل إجمالي عدد حالات الطلاق في نظام الزواج الإلكتروني لدى المحاكم الاتحادية الابتدائية التابعة لوزارة العدل على مستوى 4 إمارات هي الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، انخفاضاً خلال العام الماضي 2024، بنسبة 14.6 % وذلك بالمقارنة مع عام 2023.

وبحسب الأرقام الإحصائية التي أصدرتها وزارة العدل أخيراً، حول حالات الطلاق الموثقة في نظام الوزارة، وحصلت «البيان» على نسخ منها، فقد انخفض إجمالي عدد حالات الطلاق من 626 حالة في عام 2023 إلى 535 حالة طلاق بنهاية العام الماضي 2024، بواقع 91 حالة.

ووفقاً لتقرير حالات الطلاق حسب الجنسية للزوج والزوجة، خلال عام 2024، فقد بلغ عدد حالات الطلاق بين المواطنين والمواطنات 277 حالة، منها 39 حالة في محاكم عجمان، و15 حالة في محاكم أم القيوين، و48 حالة في محاكم الفجيرة، و125 حالة طلاق في محاكم الشارقة. ووصل إجمالي عدد حالات الطلاق بين غير إماراتي وإماراتية إلى 15 حالة، منها 9 حالات في إمارة الشارقة و4 حالات في إمارة عجمان، وحالة في أم القيوين، وحالة أخرى في إمارة الفجيرة.

وعدد حالات الطلاق بين غير إماراتي وغير إماراتية 171، منها 65 حالة مسجلة في محاكم إمارة الشارقة، و12 حالة في محاكم إمارة الفجيرة، و5 حالات في محاكم إمارة أم القيوين، و89 حالة طلاق في محاكم إمارة عجمان. وعدد حالات الطلاق بين إماراتي وغير إماراتية 122، منها 56 حالة طلاق في إمارة الشارقة، و19 حالة طلاق في إمارة الفجيرة، و5 حالات طلاق و42 حالة طلاق في محاكم إمارة عجمان.