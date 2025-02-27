1268 عقد زواج لمواطنين بالنظام الإلكتروني في 2024

بلغ مجمل عدد عقود زواج المواطنين بالمواطنات، العام الماضي، المسجلة في النظام الإلكتروني لدى المحاكم الاتحادية الابتدائية التابعة لوزارة العدل 1268 عقداً، وذلك بحسب إحصاءات رسمية حديثة صادرة عن وزارة العدل.

وفي ما يتعلق بزواج المواطنين بغير مواطنات فقد بلغ مجمل عدد الحالات المسجلة في نظام وزارة العدل 352 حالة زواج العام الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم إبرام 838 عقداً لزواج غير مواطن بغير مواطنة.

تقرير

وأوضح التقرير الإحصائي أن العقود المسجلة تم إبرامها في 9 محاكم تتبع للإمارات الأربع، منها 3 محاكم تتبع إمارة الشارقة وهي محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية، ومحكمة دبا الحصن الاتحادية الابتدائية، ومحكمة كلباء الاتحادية الابتدائية، ومحكمتان تتبعان إمارة الفجيرة وهما محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، ومحكمة دبا الفجيرة الاتحادية الابتدائية، ومحكمتان في أم القيوين وهما محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومحكمة دائرة فلج المعلا، أما في عجمان فقد تم إبرام العقود في محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ومحكمة دائرة مصفوت.

وتوفر وزارة العدل خدمة «الزواج الإلكتروني» التي تمكّن الراغبين في الزواج من حجز موعد مع المأذون الشرعي، وتعبئة بيانات الأطراف المعنية إلكترونياً، عبر قاعدة بيانات حديثة عبر الإنترنت.

وتعد الخدمة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والدولة، وأسهمت في تقليص المدة الزمنية التي كانت تستغرقها إجراءات الزواج في السابق، لتوفير جهود المقبلين على الزواج.

وبهذه الخدمة يمكن حجز موعد للمأذون المتنقل، وتحديد البيانات وإدخال العنوان ودفع الرسوم، ليقوم النظام بتحديد المأذون الذي سيحضر، وإرسال رسالة قصيرة للعريس، باسم المأذون ورقم هاتفه.

وتتيح الخدمة تحديد المواعيد باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن تغيير موعد المأذون أو إلغاؤه، إذا ما تطلب الأمر، ويقوم النظام بإرسال رسالة قصيرة قبل الموعد للتذكير، ما يخفف عبء الانتظار ساعات طويلة.