61 مليون درهم لتجميل وصيانة حدائق الهير وسويحان

باشرت بلدية مدينة العين مشروع صيانة الحدائق والزراعات التجميلية لمنطقتي الهير وسويحان وتوابعهما، وذلك بما يزيد على 61 مليون درهم، ويستمر المشروع لمدة 3 سنوات. ويتضمن المشروع صيانة الحدائق العامة والمصغرة بما يتناسب مع توجهات دائرة البلديات والنقل نحو تقديم الخدمات الموجهة نحو العملاء والمستهدفين بكفاءة والمساهمة في المظهر العام للمدينة، ورفع معدل رضا السكان عن جودة الحدائق والمرافق الترفيهية، ونسبة رضا المجتمع عن البيئة المعيشية المحيطة.

وقالت بخيتة جمعة الكعبي، مدير المشروع: يهدف المشروع إلى توفير بنية تحتية ومرافق مستدامة تلبي احتياجات المجتمع بما يحافظ على الأصول الزراعية وغير الزراعية، كما يحسّن من المظهر الجمالي عبر تطبيق أعلى معايير الجودة.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن تأهيل الملاعب من خلال تغيير المقاعد والأرضيات، كما سيتم تأهيل أعمدة الإنارة وتغيير العشب الصناعي، إلى جانب صيانة وتجميل الحدائق العامة والمصغرة والملاعب والمماشي الموجودة في نطاق القطاع الشمالي من مدينة العين، مؤكدة أن عمليات الصيانة ستشمل الحدائق، ومنها حديقة الهير، وحديقة الشويب، وحديقة الفقع، وحديقة ناهل، واحة الهير ومتنزه الهير الترفيهي والحدائق المصغرة في الأحياء السكنية.

وأكدت بلدية مدينة العين تعزيز جاذبية منطقة العين الخضراء من خلال الاهتمام بحدائقها المختلفة وتطويرها ونمط وجودة الحياة وحماية البيئة والمحافظة عليها وتحسين جودة التهوية وجمال المدن، إضافة إلى المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء وترشيد استهلاك المياه لاستدامة الموارد الطبيعية، وذلك من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية.