102.6 ألف زائر لسوق المزارعين بدبي

شهد سوق المزارعين بدبي في موسمه الرابع إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث بلغ عدد زواره 102 ألف و625 زائراً مقارنة مع 68 ألفاً و913 زائراً في الموسم الماضي.

وانطلق الموسم الرابع لسوق المزارعين، الذي نظمه بلدية دبي في الحديقة القرآنية، في 7 ديسمبر الماضي، واختتم فعالياته في 22 فبراير الجاري، وتضمن: تخصيص منافذ بيع بتصاميم مميزة، تتيح للمزارعين وأصحاب المشاريع المصاحبة عرض منتجاتهم الزراعية ومنتجات المشاريع المنزلية، على الجمهور وبيعها مباشرة، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، وقطاع الزراعة المحلية، وكذلك تعزيز الممارسات الزراعية، واستغلال الأراضي.

ويعد سوق المزارعين مبادرة مجتمعية وترفيهية، تنظمها البلدية في إطار جهودها الهادفة إلى دعم المزارعين المواطنين، وتعزيز قطاع الزراعة الإنتاجية المحلية، الذي يُعتبر من أبرز المجالات، التي تركز عليها البلدية في هذا السياق، بما يرسخ ريادة الإمارة، ويجعلها أكثر جاذبية واستدامة وجودة للحياة.