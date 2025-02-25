«رأس الخيمة للأعمال الخيرية» تطلق حزمة مشاريع رمضانية

أعلنت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية إطلاقها حزمة من المشاريع المخصصة لشهر رمضان المبارك. وقال محمد جكة المنصوري الأمين العام للمؤسسة، إن المؤسسة توفر سلسلة من المشروعات الرمضانية تتضمن تقديم مساعدات نقدية لفئات كبار السن والمرضى وأصحاب المديونيات يستفيد منها 1690 أسرة بتكلفة إجمالية تزيد عن ثلاثة ملايين و300 ألف درهم حصيلة تبرعات أهل الخير والمحسنين.

وأشار إلى أن هذه المشاريع الرمضانية تشمل توزيع سلة المير الرمضاني على أكثر من 2500 أسرة على مستوى الإمارة، إضافة إلى إقامة خيام إفطار صائم في 4 مواقع مختلفة فضلاً عن توزيع وجبات إفطار على الصائمين بشكل يومي بواقع 1000 وجبة يومياً، لافتاً إلى أن الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل سيشهد توزيع زكاة الفطر على 7800 أسرة.