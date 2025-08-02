فعاليات «قيض الخير» بالفجيرة تستقطب 1470 مشاركاً

استقطب اليوم الختامي للبرنامج المجتمعي الصيفي «قيض الخير»، الذي تنظمه مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية خلال موسمه التاسع أكثر من 1470 مشاركاً من الأطفال وأسرهم، وسط أجواء تفاعلية جمعت بين التعليم والترفيه، وحملت رسائل وطنية وإنسانية تعزز الهوية، وتواكب رؤية الدولة نحو مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

وأكد المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن برنامج قيض الخير بات منصة مجتمعية سنوية راسخة، تواكب مستهدفات المؤسسة في خدمة المجتمع، عبر مبادرات متكاملة تعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية.

واستثمار الإجازة الصيفية، بما يسهم في صناعة جيل واعٍ، متسلح بالهوية والقيم والمهارات الرقمية، حيث انطلقت فعاليات البرنامج هذا العام تحت شعار «معاً نحو جيل رقمي يعتز بهويته المجتمعية».