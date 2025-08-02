«بيت الخير» توزع 316 ألف عبوة مياه ضمن مشروع «سقيا الماء»

وزعت جمعية بيت الخير ضمن مشروعها الإنساني «سقيا الماء» أكثر من 316 ألف عبوة مياه منذ بداية العام الجاري، وذلك على أكثر من 768 مسجداً في إمارة دبي، إلى جانب عشرات مواقع العمل التي تضم أعداداً كبيرة من العمال، تم توفيرها عبر 24 ألفاً و400 كرتون ماء، وبذلك يرتفع إجمالي ما تم توزيعه منذ انطلاق المشروع في 2023 إلى قرابة 204 آلاف كرتون ماء.

ويهدف مشروع «سقيا الماء» إلى توفير مياه الشرب الباردة للمصلين في المساجد والمصليات، وكذلك للعمال المقيمين في مواقع العمل وسكناتهم، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، وتحرص الجمعية من خلال هذا المشروع على التخفيف من معاناة هذه الفئات، وتوفير احتياجاتها الأساسية في الأوقات التي تكون فيها درجات الحرارة مرهقة ومجهدة.

ويعد مشروع «سقيا الماء» من أبرز المبادرات النوعية التي أطلقتها الجمعية، ويجسد التزام «بيت الخير» بنهج العطاء والتكافل الاجتماعي، مستنداً إلى الحديث النبوي الشريف «أفضل الصدقة سقي الماء»، وتسعى الجمعية من خلاله إلى تغطية أكبر عدد ممكن من المساجد والمواقع الحيوية التي يتواجد فيها أفراد المجتمع وشرائحه العاملة، خاصة أولئك الذين لا تتوفر لديهم وسائل سهلة للحصول على مياه الشرب الباردة خلال أوقات العمل أو الصلاة.

ولتعزيز المشاركة المجتمعية، توفر جمعية «بيت الخير» وسائل مرنة وميسرة للتبرع والمساهمة في دعم المشروع، من أبرزها التبرع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للجمعية وتطبيقها الذكي، وشراء كوبونات تبرع بقيمة 10 دراهم، إضافة إلى إمكانية التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة بنفس القيمة على الرقم 2311، وتأتي هذه الوسائل لتيسير عملية العطاء لكل من يرغب في الإسهام في دعم هذه المبادرة الخيرية.