4.7 آلاف حادث مروري شهدتها الدولة العام الماضي

أشار تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية إلى وقوع 4759 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة، تسببت في وفاة 384 شخصاً وإصابة 6032 آخرين بإصابات متنوعة.

وبحسب التقرير الذي نشرته وزارة الداخلية في موقعها الرسمي، فإن الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، توزعت ما بين البسيطة والمتوسطة والبليغة، بواقع 522 إصابة بليغة و3207 إصابات متوسطة، و2303 إصابات بسيطة.

وعن أكثر الحوادث تسبباً للوفيات والإصابات في العام الماضي، فقد جاءت حوادث الصدم والتصادم على رأس قائمة الحوادث المسببة على طرقات الدولة، بواقع 3220 حادثاً، تلتها حوادث الدهس بواقع 931 حادثاً، ثم حوادث التدهور بواقع 581 حادثاً.

ووفقاً للتقرير فقد بلغ مجمل الإصابات والوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في أبوظبي العام الماضي، 2199 حالة منها 123 حالة وفاة و104 إصابات بليغة و1231 إصابة متوسطة، و741 إصابة بسيطة.

وسجلت دبي، وقوع 158 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية و239 حالة إصابة بليغة و1528 حالة إصابة متوسطة، و1184 حالة إصابة بسيطة.

إما إمارة الشارقة فقد شهدت وقوع حوادث مرورية أسفرت عن إصابة ووفاة 451 شخصاً، منها 32 حالة وفاة، و67 إصابة بليغة، و210 إصابات متوسطة، و142 إصابة بسيطة، في الوقت الذي سجلت في إمارة عجمان 122 حالة إصابة ووفاة، منها 11 حالة وفاة و23 إصابة بليغة و66 إصابة متوسطة، و22 إصابة بسيطة.

وفي أم القيوين، فقد تم تسجيل 81 حالة إصابة ووفاة، بواقع 18 حالة وفاة، و11 إصابة بليغة، و29 إصابة متوسطة، و23 إصابة بسيطة، بينما شهدت إمارة رأس الخيمة، تسجيل 30 حالة وفاة و201 إصابة متنوعة الشدة، في الوقت الذي سجلت فيه إمارة الفجيرة وقوع 223 حالة إصابة ووفاة، من ضمنها 12 حالة وفاة و211 إصابة.