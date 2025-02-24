19 ألف زيارة رقابية على أسواق رأس الخيمة

كشفت إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية رأس الخيمة، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الزيارات التفتيشية، التي نفذتها العام الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الجولات 19 ألف زيارة تفتيشية على أسواق الإمارة خلال 2024، بزيادة نسبتها 10.3% مقارنة بعام 2023، ويأتي هذا الارتفاع في إطار السعي المستمر لتعزيز الرقابة الوقائية، والحد من المخاطر الصحية التي قد تهدد المجتمع، حرصاً على تعزيز الرقابة وضمان الامتثال لأعلى المعايير القياسية في مجال الصحة العامة.

وتهدف إدارة الصحة في بلدية رأس الخيمة من خلال هذه الجهود المكثفة إلى ضمان التزام المنشآت المعنية بأعلى معايير الجودة والسلامة، والحد من أية مخالفات قد تؤثر على الصحة العامة، والحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمات المقدمة، بما يضمن سلامة المستهلكين، والحفاظ على بيئة صحية آمنة ومستدامة، مؤكدة أن الزيارات التفتيشية الدورية تشكل جزءاً أساسياً من خطتها الاستراتيجية للارتقاء بمستوى الصحة والسلامة في الإمارة، مشيرة إلى أن الإجراءات الوقائية والتدابير الرقابية تسهم بشكل فعال في تحسين جودة الخدمات.

وكشف مدير إدارة الصحة والسلامة العامة في بلدية رأس الخيمة، عن تنظم سلسلة ورش توعية في مجال الغذاء استعداداً لشهر رمضان المبارك، ضمن استعداداتها لاستقبال الشهر الكريم، والتي ركزت على أساسيات سلامة الغذاء وأفضل الممارسات لتداوله خلال الشهر الفضيل، وذلك بهدف تعزيز ثقافة سلامة الغذاء وضمان صحة وسلامة المجتمع، وشملت هذه الورش دورتين رئيسيتين، تم تصميمهما لتلبية احتياجات فئات مختلفة ذات صلة بتجهيز وتوزيع الوجبات خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن الورشة الأولى، استهدفت المتطوعين المشاركين في تجهيز وتوزيع وجبات إفطار الصائم، وهدفت الورشة توعية المتطوعين بأساسيات سلامة الغذاء، بما في ذلك الطرق الصحيحة لتخزين المواد الغذائية، وإعداد الوجبات، وتوزيعها بشكل آمن، مع التركيز على تجنب الممارسات التي قد تؤدي إلى تلوث الغذاء أو الإضرار بجودته.

وأضاف: تم تصميم الورشة الثانية لتأهيل مسؤولي سلامة الغذاء والعاملين في المطابخ الشعبية، وتم خلالها تقديم إرشادات متخصصة حول أفضل الممارسات لتداول الغذاء، وكيفية تطبيق معايير النظافة والصحة في المطابخ، بالإضافة إلى طرق الكشف عن أي مخاطر محتملة قد تؤثر على سلامة الأغذية.