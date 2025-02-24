73 مليون درهم لمشاريع خيرية في الفجيرة

اعتمد مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية الميزانية التقديرية لعام 2025، حيث تبلغ مدفوعات مشاريع وبرامج الجمعية 73 مليون درهم، تستفيد منها الفئات المستحقة من الطلاب والأيتام والأرامل والأسر المتعففة، وحفظ النعمة، وعلاج المرضى، وإفطار الصائم، وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة معالي سعيد بن محمد الرقباني، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الداخلي لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2023 م في شأن تنظيم جمعيات ذات النفع العام، وتفويض اللجنة بالصلاحيات الكاملة لأداء عملها، بهدف تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وإجراءات التطوير والتحسين المستمر في الخدمات والأنظمة بالجمعية، كما اعتمد المجلس التعديلات على الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للجمعية.

واطلع المجلس على استعدادات الجمعية لاستقبال شهر رمضان بمجموعة من البرامج والمشاريع الخيرية منها مشروع إفطار الصائم ويصل عدد وجبات إفطار الصائم وكسر الصيام المتوقعة هذا العام، حوالي 210.000 وجبة بنهاية الشهر الكريم، منها 90,000 وجبة إفطار تقوم بإعدادها 52 من الأسر المواطنة المنتجة المسجلة في الجمعية، حيث إن هذا العدد قابل للزيادة بتبرعات أهل الخير.