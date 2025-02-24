حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات في دبا الحصن

أنهت بلدية دبا الحصن كل التجهيزات لشهر رمضان المبارك، حيث قامت بإعداد برنامج لتكثيف العمل خلال الشهر الكريم، من خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من مدى التزام المؤسسات الغذائية بالاشتراطات الصحية والاحترازية والوقائية، حيث ستشمل الحملات التفتيشية جميع المنشآت الصحية والغذائية في المدينة؛ من مطاعم وكافتيريات ومطابخ شعبية ومخابز وبقالات ومجمعات استهلاكية، وذلك في سبيل المحافظة على صحة وسلامة سكان المدينة من مواطنين ومقيمين.

وأشار أيمن فاضل، المكلف في إدارة الصحة العامة في البلدية إلى إعداد خطة عمل متكاملة خلال شهر رمضان، وأن فرق التفتيش في البلدية يبذلون جهوداً كبيرة للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، لافتاً إلى افتتاح سوق البلدية الرمضاني خلال الشهر الكريم بالقرب من سوق الخضراوات والفواكه، حيث سيعمل من الساعة 4 مساء وحتى 6 مساء، والذي يعد تجمعاً للرخص التجارية ورخص الاعتماد للرخص المنزلية.

وقالت مريم راشدوه، مدير إدارة إسعاد المتعاملين والموظفين، إن مراكز إسعاد المتعاملين في البلدية ستفتح أبوابها أمام الجمهور من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف مساء من الاثنين إلى الخميس، وطالبت الجمهور بضرورة التواصل على مركز الاتصال على الرقم 993، الذي يعمل على مدار الساعة للإبلاغ عن أية ملاحظات.