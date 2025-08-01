السيطرة على حريق في محل لقطع غيار السيارات بالشارقة

أكّدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أنه وبالتعاون مع هيئة الدفاع المدني والجهات المختصة، تمت السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم "الجمعة" في أحد مواقع بيع قطع غيار السيارات المستعملة بالمنطقة الصناعية العاشرة، دون تسجيل أي إصابات، وتواصل فرق الدفاع المدني تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد النيران وسلامة المنطقة المحيطة.

وأوضح العميد ركن عمر الغزال، المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، ورئيس اللجنة التنفيذية لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الفرق المختصة باشرت مهامها بسرعة وسجلت استجابة عالية واحترافية، من خلال تشكيل فريق ميداني متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما ساهم في السيطرة على الحريق خلال وقت قياسي ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة.

من جانبه أكد العميد سعيد عبيد السويدي، نائب المدير العام لهيئة الشارقة للدفاع المدني، أن سرعة استجابة الفرق ووصولها إلى موقع الحريق خلال ثماني دقائق من تلقي البلاغ، كان لها الأثر الكبير في احتواء الحريق ومنع انتشاره، مشيراً إلى أن التنسيق الفوري بين الجهات المختصة ساهم في السيطرة على الموقف دون تسجيل إصابات.

وأضاف أن الفرق الميدانية باشرت عمليات الإخلاء والتأمين فوراً، وفق أرقى معايير السلامة، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات احترازية شملت إغلاق خطوط الغاز المحيطة بالموقع، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، تفادياً لأي مخاطر إضافية. ولفت إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية العاملين والمتواجدين في موقع الحادث، مشيراً إلى أن التحقيق جارٍ لتحديد أسباب الحريق وملابساته، بالتنسيق مع شرطة الشارقة.