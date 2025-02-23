انطلاق فعاليات «مصنّعين» للوظائف في العين بمشاركة 23 شركة

انطلقت في مدينة العين، أمس، فعاليات معرض «مصنّعين» للوظائف، الذي يوفر أكثر من 500 فرصة وظيفية للكفاءات الإماراتية الباحثة عن عمل والمسجّلة في منصة «نافس».

ويُنظَّم المعرض من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، ومجموعة «أدنوك».

وتفقّد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المعرض، الذي يستعرض الفرص الوظيفية المتاحة لسكان منطقة العين، حيث يهدف إلى مواءمة خطط التوسع والمشروعات المستقبلية مع الاحتياجات الوظيفية المتوقعة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المعرض يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن التوطين يمثل محوراً أساسياً في هذه الاستراتيجية.

وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس»، والقطاع الخاص، تركّز على توفير فرص وظيفية للمواطنين في المجالات الصناعية المختلفة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على استقطاب الاستثمارات الجديدة مع توفير الممكنات التي تتيح للشركات خلق وظائف وبرامج تدريبية وتطويرية للكوادر الوطنية.

وأضاف أن المعرض يضم 23 شركة مشاركة، توفر مجتمعة 500 فرصة عمل في تخصصات متنوعة، كما أكد أن هذه النسخة من المعرض تُعقد للمرة الأولى في مدينة العين، على أن تتبعها دورات أخرى في المستقبل. وتابع أنه خلال عام ونصف العام تم توفير 1500 فرصة وظيفية، وهو أيضاً فعلياً عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم من خلال «مصنعين»، إلى جانب توفير فرص تدريبية وتطوير مهارات الشباب المقبلين على العمل.

وأضاف: «يعد معرض مصنعين أحد أهم منصات تمكين المواطنين من خلال ضمان خلق منصة هادفة تربط المواهب الإماراتية بفرص متخصصة في مختلف الصناعات عن طريق تحليل متطلبات سوق العمل وربط المواطنين بالفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وإجراء المقابلات، مما يجعل عملية التوظيف أكثر فاعلية وكفاءة».

بدورها، أوضحت سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بوزارة الصناعة، أن الهدف من تنظيم المعرض هو تمكين الكوادر الإماراتية من العمل في القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن بعض الشركات المشاركة تُجري مقابلات فورية تنتهي بالتوظيف مباشرة، بينما تتم متابعة بقية الوظائف من قبل الوزارة حتى يتم شغل جميع الفرص البالغ عددها 500 وظيفة، والتي تشمل تخصصات مختلفة لحملة شهادات الثانوية العامة، والدبلوم، والبكالوريوس. وأضافت: «يهدف المعرض لتوفير منصة متكاملة لربط الباحثين عن عمل مع الشركات المشاركة لتحقيق ضمان فرصة عمل مستدامة للمواطنين وتعزيز مشاركتهم الفعالة في سوق العمل».

مشاركة

من جانبه، قال علي أحمد فولاذي، نائب رئيس أول تميّز مشتريات المجموعة والقيمة المحلية المضافة في «أدنوك»: «تفخر أدنوك بتواجدها في معرض مُصنّعين للوظائف، حيث تأتي مشاركتنا ضمن جهود برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني، حيث نعمل على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال توفير وظائف نوعية مباشرة وغير مباشرة ضمن سلسلة إمداد أدنوك». وأشار إلى أن «المعرض يشكل منصة متكاملة لربط الباحثين عن عمل مع الشركات المشاركة عبر مقابلات فورية، مما يضمن عملية توظيف أكثر فاعلية وكفاءة، كما يتيح توقيع عقود عمل مباشرة خلال الحدث».

وأكد فولاذي أن أدنوك، من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص، تهدف إلى توفير المزيد من الفرص للمواطنين الإماراتيين، وضمان مشاركتهم الفعالة في نمو الاقتصاد الوطني، وأن برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني نجح منذ إطلاقه عام 2018 في توفير 17.000 فرصة عمل للمواهب الإماراتية في القطاع الخاص، مما يعكس التزام الشركة بالمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير الكوادر الوطنية.

فرص

ويسلط المعرض الضوء على فرص العمل المتاحة حصرياً لسكان منطقة العين، والمواءمة بين خططها للتوسع ومشروعاتها المستقبلية مع التوقعات الوظيفية خلال السنوات الخمس القادمة، وتتضمن الوظائف المطروحة عدداً من التخصصات لمختلف حاملي شهادات الثانوية العامة، والدبلوم، والبكالوريوس. ويختتم المعرض فعالياته اليوم في مجلس الجفير.