1000 مشارك في المخيم الصيفي لـ«أصدقاء البيئة»

تستعد جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية لإطلاق مخيمها الصيفي الافتراضي بمشاركة أكثر من 1000 شخص قاموا بالتسجيل في المخيم الذي يهدف إلى بناء جيل واعٍ ومسؤول، من خلال مجموعة ورش وبرامج مبتكرة تجمع بين التعليم والتجربة، وتسهم في ترسيخ قيم الاستدامة.

وقال الدكتور إبراهيم علي محمد، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الإماراتية لـ«البيان»: «إن مخيمنا الصيفي الافتراضي سجل فيه إلى اليوم أكثر من 1000 شخص من مختلف الأعمار والمراحل التعليمية، وسنسلط الضوء في الموسم الجديد من المخيم على محاور عدة، منها:

مبادئ الاستدامة المجتمعية، وترسيخ الممارسات المستدامة، وتشجيع الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، وتحفيز المشاركين على المشاركة الفعالة في حماية البيئة وضمان استدامتها، وبناء عقليات تتبنى الممارسات المستدامة من أجل مستقبل أكثر صحة وبيئة أكثر استدامة، وورش تسلط الضوء على أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح، والحفاظ على سلامة الآخرين».

وأضاف: «نحرص أيضاً على أن يتضمن المخيم ورشاً وتجارب عملية تفاعلية تعزز من مسؤولية المشاركين تجاه الحفاظ على الموارد الطبيعية، كما سنوفر بيئة تعليمية محفزة تدعم الابتكار وتسهم في غرس قيم الاستدامة البيئية في نفوس الأجيال القادمة، إيماناً بدورهم الحيوي في بناء مستقبل أخضر ومستدام».