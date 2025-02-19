المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي ينطلق أبريل المقبل

ينطلق المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي بنسخته الخامسة، في الجامعة الأمريكية بالشارقة، يومي 28 و29 أبريل المقبل، وذلك تحت عنوان «النماذج الإبداعية في صناعة الإعلام المعزز بتقنيات الذكاء الاصطناعي».

جاء ذلك في مؤتمر صحافي استضافه نادي دبي للصحافة أمس.

وأكد الدكتور محمد عبدالظاهر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي، أهمية موضوع المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في دورته الخامسة، حيث يناقش نماذج وسائط الإعلام الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، متمثلة في كلية الهندسة، ومركز أبحاث الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية والروبوتات.

وذكر أن المنتدى يقدم رؤية للتطورات الكبيرة المتلاحقة في صناعة المحتوى، عبر العديد من النماذج العالمية في صناعة وسائط الإعلام، وبعض النماذج العربية في هذا الشأن، مشيراً إلى بعض النتائج للمؤشر العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي ومنها نمو عدد تطبيقات الذكاء الاصطناعي عالمياً إلى (600) ألف و500 تطبيق حتى نهاية 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى مليون تطبيق مع نهاية العام الجاري 2025.

وأوضح أن المنتدى يتضمن 6 جلسات رئيسة تدور كلها في 6 محاور أساسية وهي التطور الكبير والمتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها في ظهور نماذج جديدة مبتكرة من المؤسسات الإعلامية، مع تراجع النماذج التقليدية، والتأثيرات الجديدة في صناعة المحتوى الإعلامي وأتمتة المواهب الإعلامية، وظهور أشكال إعلامية جديدة في صناعة المحتوى، وأفضل خمسة نماذج جديدة تقود صناعة الإعلام متوافقة مع الذكاء الاصطناعي 2025، والتجارب الإعلامية العربية المبتكرة في هيكلة مؤسسات إعلامية جديدة متوافقة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتجارب إعلامية وتعليمية جديدة في إدماج الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي والأكاديمي الجامعي.