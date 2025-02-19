«نسائية دبي»: «إرشاد الأبوة» تعزز الترابط الأسري والهوية الوطنية

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة بإدارة التدريب والاستشارات، ورشة العمل الثانية ضمن مبادرة «إرشاد الأبوة»، وذلك للعام الثالث على التوالي تحت شعار «معاً نصل بأبنائنا إلى بر الأمان»، لتعزيز الترابط الأسري والولاء والانتماء وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأبناء.

وأوضحت عفراء بنت مبارك الحاي، مديرة إدارة التدريب والاستشارات بـ«نسائية دبي»، لـ«البيان» أن المبادرة تأتي تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع» في الإمارات تحت شعار «يداً بيد»، في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، واستجابة لتوجيهات مجلس الشرطة الاستشاري وبالتعاون مع إدارة التثقيف المروري بالإدارة العامة للمرور، بهدف تعزيز الروابط داخل الأسرة والمجتمع بشكل عام، من خلال تنمية العلاقات الأسرية وتفعيل القيم المجتمعية والحفاظ على الموروث الثقافي للأبناء ليصبح جيلاً قادراً على مواجهة ومحاربة الظواهر الدخيلة علينا، ليتمكن من المضي قدماً إلى المستقبل بخطى واثقة.

وأكد الدكتور سعيد الطنيجي، مستشار أسري تربوي، الذي قدم دورة بعنوان: «الأبوة بين الحب والحدود»، أهمية مثل هذه البرامج التي تدعم المفاهيم الصحيحة والسلوكيات الإيجابية وتحارب الظواهر الدخيلة على مجتمعنا وتعزز المحافظة على تماسك الأسرة وترفع من كفاءتها.

وأشار إلى أن الهدف من الدورة هو إلقاء الضوء على المفاهيم الصحيحة للأبوة الحقيقية ومسؤولياتها وترسيخ دور الأب في تعليم القيم والأخلاق والفهم الصحيح للدين والاعتدال بغرض تلافي السلوكيات السلبية للأبناء، والتي تنتج عن قلة الحوار والوجود معهم بشكل إيجابي.