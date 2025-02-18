«سيرا»: مليون عملية نقل أموال تجاوزت 500 مليار درهم في 2024

أكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» العمل على بناء مستقبل آمن ومستدام يرتكز على الابتكار، والتحول الرقمي، وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة، لدعم استقرار وأمن المجتمع، موضحة أن هناك أكثر من 58 ألف محترف في مجال الحراسات معتمدون من المؤسسة.

وقال خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: إن نسبة الزيادة في انضمام الكوادر المواطنة لقطاع الأمن الخاص 81%، مشيراً إلى مليون عملية نقل أمول تجاوزت 500 مليار درهم في 2024.

وأوضح أن رؤيتهم تتجاوز مفهوم الحماية التقليدية إلى بناء بيئة آمنة تدعم الاستثمار والابتكار، مشدداً على أن الأمن المستدام ليس «خياراً» بل ضرورة، وأن دورهم في «الصناعة الأمنية» يتمثل في تطوير بنية تحتية أمنية مرنة ومتقدمة، تسهم في حماية المجتمع وتعزز مسيرة الإمارات نحو الريادة العالمية، وذلك من خلال تطوير أنظمة ذكية وتأهيل الكوادر.

وأفاد بأن مختبر الفحص والتطوير التابع لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يُعنى باختبار المعدات الأمنية واعتمادها قبل تركيبها في المنشآت، لضمان أعلى معايير السلامة والجودة. وأفاد بأنه يشمل فحص كاميرات المراقبة للتأكد من جودتها وكفاءتها التشغيلية، وأجهزة تسجيل الكاميرات لضمان تسجيل دقيق وموثوق، وكذلك فحص سيارات نقل الأموال للتأكد من امتثالها لمعايير الحماية القصوى، وأنظمة الإنذار لاختبار سرعة وكفاءة الاستجابة.

وأفاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» أن المؤسسة طورت نظاماً فريداً لفحص كاميرات المراقبة، تُجرى من خلاله اختبارات دقيقة على الكاميرات الأمنية وفق معايير عالمية، وذلك عبر مختبر مصغّر يحاكي الغرف الكبيرة التي تعتمدها المؤسسات العالمية. وأشار إلى أن المختبر يوفر بيئة اختبار متكاملة تشمل قياس تأثير الحرارة على الكاميرات وإعداد تقارير تفصيلية عن أدائها تحت الظروف المناخية القاسية.

وتطرق إلى ابتكار حقائب نقل أموال ذكية مزودة بأعلى معايير الأمان وبأحدث التقنيات لحماية الأموال أثناء عمليات النقل، موضحاً أن من مزاياها وجود نظام إنذار متقدّم ينبه عند أي محاولة اختراق، ونظام تعقب ذكي يتيح تحديد موقع الحقيبة بدقة في جميع الأوقات، إضافة إلى مقاومتها للحرائق لضمان حماية الأموال حتى في الظروف الطارئة، وتقنيات متطورة لمعالجة أي ثغرات أمنية وتعزيز الحماية، فضلاً عن تصميم مقاوم للاختراق يطيل زمن محاولة الفتح القسري، ما يسمح بالوصول إلى الحقيبة قبل نجاح أي محاولة سرقة.

وقال: إن نظام طواش عبارة عن تطبيق ذكي وتقنية معززة بالذكاء الاصطناعي لتتبع المركبات بشكل دقيق من قِبل الجهات الشرطية، وهو نظام متطور للنقل الآمن متخصص في تتبع طلبات نقل الذهب بين الشركات التجارية، حيث يتيح للمستخدمين وللجهات الشرطية متابعة الطلبات لضمان وصولها بأمان، ويسهل على المستخدمين النقل بصورة سريعة وآمنة من خلال استخدام التطبيق الذكي.

وأفاد بأن «فيديو غارد» Video Guard يعد نظام مراقبة للأنظمة الأمنية طورته مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، إذ يربط أنظمة المراقبة التلفزيونية الخاصة بالمنشآت الحيوية والأبنية السكنية بمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» لتعزيز المنظومة الأمنية.