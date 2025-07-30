مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل» ينطلق اليوم

تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل»، والذي تنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان سنوياً بقاعة الإمارات للضيافة، ليؤكد المعرض مكانته منصة اقتصادية وسياحية وثقافية تسهم في دعم المزارعين المحليين، وتنشيط الأسواق الزراعية، وتعزيز الهوية الوطنية المرتبطة بمنتجي الرطب والعسل.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز الزراعة المحلية، وتنمية الصناعات المرتبطة بها، من خلال تسليط الضوء على منتجات النخيل والعسل والفواكه المحلية، إلى جانب دعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وتوفير فرص تسويقية مباشرة لهم، بما ينسجم ورؤية الإمارة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ما يعكس المكانة الإقليمية المتنامية للحدث، ودوره في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية الوطنية.

وأوضح محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، يمثل المهرجان منصة فريدة لتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين، وترسيخ قيمة النخيل والعسل جزءاً من الهوية الثقافية والاقتصادية لدولة الإمارات، ونحرص من خلال هذا الحدث على تعزيز الوعي بالتراث الزراعي، وتشجيع ريادة الأعمال في القطاع الزراعي والغذائي.

وأكد الهاشمي أن المهرجان يعد أيضاً محركاً رئيساً للحركة السياحية خلال فترة الصيف، من خلال استقطاب الزوار والسياح المهتمين بالثقافة الإماراتية الأصيلة، لافتاً إلى أن فعاليات المهرجان تضم عدداً من المسابقات التنافسية.

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تشارك من خلال إدارة الزراعة والحدائق التي ستقدم ورشاً تعليمية حول أساليب غرس النخيل ورعايته.