«الإقامة الذهبية» لسيدتين من تايلاند شاركتا في «دبي للرطب»

منحت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي الإقامة الذهبية لسيدتين من مملكة تايلاند، بترشيح من مهرجان دبي للرطب 2025، وذلك تقديراً لجهودهما المتميزة في دعم الزراعة المستدامة ونشر ثقافة النخيل خارج حدود دولة الإمارات.

وتعود القصة عندما زارت السيدتان دولة الإمارات لأول مرة بدعوة من إحدى الجهات المعنية بالزراعة، حيث أبدتا إعجابا شديدا بتنوع وجودة أصناف الرطب والنخيل الإماراتي، ما دفعهما إلى دراسة إمكانية نقل هذه التجربة إلى بلدهما الأم.

وبعد عودتهما إلى تايلاند، بدأتا رحلة طموحة لاستيراد أشهر أصناف النخيل الإماراتي، مثل الخلاص والبرحي والسكري و الجوزي وقامتها بزراعتهما في مزارع خاصة أنشأتاها لهذا الغرض، ونجحتا خلال سنوات قليلة فقط في زراعة ما يزيد على 5000 نخلة مثمرة، باستخدام تقنيات زراعية مستدامة مستوحاة من ممارسات دولة الإمارات.

وفي النسخة الثانية من مشاركتهما في مهرجان دبي للرطب 2025، عرضتا أنواعاً من الرطب المزروع في تايلاند، والذي أدهش الزوار بجودته وقربه من طعم الرطب الإماراتي الأصيل، ما اعتبر دليلاً على نجاح التجربة وانتقال المعرفة الزراعية من الإمارات إلى الخارج.

ويأتي منح الإقامة الذهبية لهما تقديراً لجهودهما في نقل الموروث الزراعي والثقافي الإماراتي إلى خارج الدولة، ويجسد هذا التكريم روح التعاون بين الجهات الحكومية، ونهج إقامة دبي في الاحتفاء بصُنّاع الأثر الإيجابي، ممن يسهمون في تعزيز الهوية الوطنية وتحقيق رؤية الإمارات في نشر قيمها ومعارفها على المستوى العالمي