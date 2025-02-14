اختتام فعاليات «معرض الابتكار 2025»في رأس الخيمة

اختتمت رأس الخيمة، أمس، فعاليات «معرض الابتكار 2025» في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، الذي أقيم خلال الفترة من 11 - 13 فبراير، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2025» تحت شعار «قوة الابتكار»، وعكس المعرض في نسخته العاشرة، التزام الإمارة بدعم الابتكار وتعزيز ثقافة الإبداع، إلى جانب دوره في تعزيز التنمية المستدامة وترسيخ التميز في مختلف القطاعات.

وأكد محمد موسى لوجاب، رئيس اللجنة الدائمة للفعاليات في إمارة رأس الخيمة، أن المعرض يمثل محطة بارزة للاحتفاء بمرور عقد على إطلاق مبادرة «الإمارات تبتكر»، التي عززت مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.

مشيراً إلى أن المعرض يسلط الضوء على الإنجازات المتميزة التي تحققت في رأس الخيمة في مجال الابتكار والإبداع، ويعكس الدور الحيوي للابتكار في دفع عجلة التنمية.

وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الابتكار في دولة الإمارات ليس مجرد خيار، بل هو استراتيجية مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، وتؤكد بلدية رأس الخيمة على دورها الحيوي في نشر ثقافة الابتكار وتطبيقها في كافة مجالات العمل لضمان تقديم حلول مبتكرة تعزز التنافسية.

وتحسين الكفاءة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار ورؤية الإمارات 2071، لافتاً إلى أن جناح الدائرة بالمعرض قدم العديد من المشاريع الابتكارية التي تؤكد على أهميتها في العمل الحكومي وخدمة العملاء.

وأكد العميد الدكتور بن سيف أن مشاركة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في معرض الابتكار، يأتي التزاماً منها بتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية لجعل الابتكار أسلوب حياة وعمل، وعرض أحدث الابتكارات والمشاريع التي تدفع بمسيرة العمل الأمني والشرطي في رأس الخيمة نحو تحقيق المزيد من النجاح والتميز.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تستهدف من خلال مشاركتها السنوية في معرض شهر الابتكار بالعديد من الرسائل الهادفة إلى تسليط الضوء على سعيها الدائم لاحتضان المبتكرين، وتوفير كافة سبل الدعم لهم وتشجيعهم على تقديم ابتكاراتهم وأفكارهم التطويرية.

وكشف الدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة، عن تقديم 5 ابتكارات خلال المشاركة بجناح الدائرة في المعرض، تؤكد أهمية الحلول الذكية المبتكرة لضمان تقديم خدمات جمركية متميزة تساهم في تسهيل التجارة وحماية اقتصاد إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات بشكل عام، في إطار استراتيجية الدائرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع التركيز على تعزيز الاستدامة وتحقيق التميز في تقديم الحلول التكنولوجية الحديثة.