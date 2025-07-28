أنشطة صيفية في مركز جبل حفيت المجتمعي

ينظم نادي أطفال وشباب الدار بمركز جبل حفيت المجتمعي في منطقة العين والتابع لمؤسسة التنمية الأسرية باقة مشوقة وجاذبة من البرامج والورش والفعاليات التي تسهم في إطلاق إمكانات وقدرات الأطفال والشباب وتمكنهم من إدارة ذواتهم، والاستجابة بفاعلية لأحداث الحياة والتغيرات المتسارعة، والمساهمة الإيجابية في المجتمع ضمن فعاليات نادي أطفال وشباب الدار.

ويأتي إطلاق مؤسسة التنمية الأسرية لبرنامج نادي أطفال وشباب الدار تماشياً مع الأولوية الاستراتيجية للمؤسسة، والتي تتمثل في تعزيز المفاهيم والقيم الاجتماعية والثقافية لدى الشباب والأطفال، وإعدادهم لأهداف الاستدامة في الإمارة، وذلك انطلاقاً من رؤية المؤسسة المتمثلة في التنمية الاجتماعية المستدامة.

وأكدت منيرة المنصوري، أخصائية تنمية مهارات وقدرات الطفل، ومسؤولة نادي أطفال وشباب الدار التابع لمؤسسة التنمية الأسرية لـ«البيان»: «تتعدد الأنشطة والمراكز والمخيمات الصيفية في الدولة، ولهذا الزخم رؤية واستراتيجية تنبع من توجيهات القيادة الرشيدة التي تدرك تماماً أهمية تنمية الأطفال وفئة الشباب في هذه المرحلة المهمة من حياتهم.

ومن هذا المنطلق لم نتردد مطلقاً في مؤسسة التنمية الأسرية ومن خلال نادي الأطفال والشباب في تنظيم وإطلاق مجموعة من الورش والبرامج والفعاليات التعليمية، والتدريبية والثقافية الموجهة للأطفال والشباب، وتأتي هذه الورش والبرامج في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة في تقوية قدراتهم وإبداعاتهم، وضمان مجتمع أكثر ازدهاراً واستقراراً».

وأضافت المنصوري: «فكرة إطلاق النادي جاءت من رؤية المؤسسة المتمثلة في التنمية الاجتماعية المستدامة التي تبدأ بالاهتمام بالأطفال ومن ثم بالشباب من الجنسين، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ومواهبهم لإعدادهم للمستقبل، حيث يركز برنامج نادي أطفال وشباب الدار على تعريف المستهدفين بحقوقهم ومسؤولياتهم وواجباتهم تجاه الأسرة والمجتمع والوطن، إلى جانب تحديد الأطفال والشباب الموهوبين من المشاركين في النادي، ومجالات مواهبهم، ودعم القدرات الإبداعية والابتكارية لديهم».