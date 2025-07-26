500 ألف مشارك في مبادرات بلدية العين خلال النصف الأول

كشفت بلدية مدينة العين لـ«البيان» عن إحصاءات خدمة حجز صالات الأفراح خلال النصف الأول من العام، حيث تم اعتماد 494 حجزاً في صالات الأفراح في منطقة العين، وتنظيم 32 فعالية مجتمعية، إلى جانب تنظيم 22 مبادرة مسؤولية مجتمعية بمشاركة عدد من الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة. شارك في تلك الفعاليات والمبادرات 585.482 شخصاً، وقُدر متوسط نسبة رضا الحضور عن الفعاليات بنسبة 97 %.

ونجحت بلدية العين في تحقيق إنجازات عدة في مجال الخدمات المجتمعية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث كشفت عنها إحصاءات البلدية- وتحديداً- في صالات الأفراح، إذ أسفرت عن إنجازات عدة في مجالات مختلفة، تبرز دورها في تعزيز جودة الحياة في مدينة العين من خلال تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين.

واستهدفت تلك الفعاليات والمبادرات التي تم تنظيمها جميع الأفراد والعائلات في مناطق العين المختلفة، بهدف إسعادهم ورفع رضا الجمهور بإيجاد متنفس عائلي في بيئة مناسبة، إلى جانب تفعيل مرافق البلدية والأماكن ذات الحضور الجماهيري الكبير، ما يعزز التواصل مع مختلف فئات المجتمع.