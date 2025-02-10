74 % خفضاً بحوادث الطرق بعد ربط المخالفات خليجياً

استعرضت وزارة الداخلية، أمس، مجموعة من الآثار الاجتماعية التي حققتها مشاريع «تصفير البيروقراطية الحكومية»، مؤكدة أن مشروع «ربط المخالفات المرورية لدول التعاون» كان له أثر مهم، تمثل في تحقيق 4 نتائج رئيسة، منها دعم مؤشر خفض معدل حوادث الطرق بنسبة وصلت إلى 74.1%.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن مشروع «تصفير البيروقراطية الحكومية» والإحصاءات والأرقام التي قدمها، أبرز العديد من الآثار الاجتماعية المتميزة، التي رسخت مبادرات وجهود الوزارة في دعم تطوير منظومة العمل وخفض معدلات حوادث الطرق وحماية مستخدميها.

وعرضت الوزارة نتائج المؤشرات التي حققتها في 5 مشاريع مختلفة تم تنفيذها العام الماضي، وهي مشروع «ربط المخالفات المرورية لدول مجلس التعاون» ومشروع «عدالة اليوم الواحد»، والخط الساخن لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وإكرام الراحلين، وتسلم الأمانات، ومشروع «التحنيط».

وبينت أن المشروع كان له دور مهم في دعم المؤشر الوطني لخفض معدل وفيات الطرق، وذلك بعدما أسهم في تحقيق نسبة تحسن وصلت إلى 88%، فضلاً عن تحقيقه نسبة 70% خفضاً في أعداد الحوادث الجسيمة، و50% خفضاً في وفيات الحوادث الجسيمة.

وتضمنت المشاريع مشروع «عدالة اليوم الواحد»، الذي كان له أثر بالغ في المجتمع، تمثل بحسب المؤشرات في تعزيز مؤشر ثقة المجتمع بالشرطة ليصل إلى 98.1%، وتوفير العدالة السريعة وتحسين جودة الحياة، بجانب زيادة ثقة المجتمع بالنظام القضائي وتحقيق المساواة في الوصول إلى العدالة.

وبحسب وزارة العدل أسهم المشروع الثالث الخاص «بالخط الساخن لمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل» في تعزيز منظومة حماية الأطفال من الإساءة، في الوقت الذي خفض مشروع إكرام الراحلين – القيادة العامة لشرطة عجمان، الأعباء على ذوي المتوفّى والتيسير عليهم في ظرف اجتماعي خاص.

وأوضحت الوزارة أن مشروع «تسلّم الأمانات» الخاص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، يعد من أهم المشاريع التي كان لها أثر مهم في المجتمع.