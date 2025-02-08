مشاركات مجتمعيةفي رأس الخيمة لتنظيف البر والشواطئ

شهدت إمارة رأس الخيمة جهوداً متزايدة من الدوائر المحلية بدعم الفرق التطوعية في دولة الإمارات للحفاظ على البيئة الطبيعية والبرية، تزامناً مع يوم البيئة الوطني، خلال شهر فبراير الجاري، من خلال تنظيم حملات تنظيف تستهدف المناطق البرية والشواطئ من المخلفات والنفايات.

وأوضح المهندس خالد فضل العلي المدير العام لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، نظمت الدائرة بالتعاون مع فريق كوماندوز للمغامرات، حملة تنظيف في وادي شوكة بمشاركة 180 متطوعاً، مشيراً إلى أن الفعالية استهدفت حماية البيئة من خلال إزالة المخلفات التي تهدد تلك المواقع الطبيعية والسياحية وتؤثر سلباً على النظام البيئي.

وأوضح سامي محمد الرباح مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الحملة التي نظمتها الدائرة تحت شعار «حملة أصدقاء البيئة»، تزامناً مع يوم البيئة الوطني، بمشاركة واسعة من طلبة المدارس والفرق التطوعية والشرطة المجتمعية وأفراد من المجتمع، بلغ عددهم أكثر من 300 شخص من مختلف فئات المجتمع والجهات الحكومية المحلية والاتحادية والشركات .