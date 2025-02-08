1.200.000 زهرة في معرض الزهور بكلباء وفعاليات مصاحبة تسعد الجمهور

استقطب معرض الزهور الثالث عشر بمدينة كلباء المقام في حديقة الشاطئ مئات الزوار في يومه الثاني، للاستمتاع بفعالياته المتنوعة، حيث يعرض أكثر من مليون و200 ألف زهرة، تشمل 25 نوعاً من الزهور بألوان مختلفة.

بالإضافة إلى 16 نوعاً من نباتات الزينة، ويواصل عروضه حتى يوم الأحد المقبل، ويتضمن الكثير من الفعاليات الكرنفالية التي تستمر طيلة هذه الأيام ومسابقات تتضمن جوائز وهدايا قيمة مقامة على مسرح معرض الزهزر، حيث يستمر عرض المسرح يومياً من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 9:30 مساءً.

وتحرص بلدية كلباء على تنظيم معرض الزهور خلال هذه السنوات على التوالي لإبراز مقومات المدينة السياحية والترفيهية والطبيعية، ليكون منصة جاذبة للأسرة والأطفال والزوار والسياح وأهالي المنطقة، ليلاقي نجاحاً واسعاً واستحسانا من قبل الجميع .

حلة جديدة

وانطلقت هذه النسخة بحلة جديدة ومختلفة المضامين بوجود الأنشطة وعدد كبير من الفعاليات الجديدة التي تتميز بالتنوع والشمولية وتقديم كل ما هو مفيد ومميز، إلى جانب وجود عدد من الأركان والأجنحة مثل ركن المأكولات والطعام وركن ألعاب الأطفال.