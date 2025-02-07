1.5 مليون زهرة في مهرجان «العين للزهور»

تنطلق فعاليات مهرجان العين للزهور 2025 في منطقة «الصاروج بارك» على مساحة 11,771.11 متراً مربعاً يوم السبت المقبل، الموافق الثامن من الشهر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى حرص طاقم عمل المهرجان، المتمثل في بلدية مدينة العين، على إبراز مدينة العين بوصفها وجهة ترفيهية وسياحية مهمة، واستقبال الزوار في المناطق الترفيهية والتفاعلية في المهرجان، التي تم تصميمها بطريقة جذابة لجميع فئات المجتمع.

كما سيبهر جمهوره بأشكال فنية مزدانة بالزهور، ومناطق ألعاب أطفال، وفعاليات مصاحبة للمهرجان. وفي هذا الإطار قال المهندس عبدالله سلطان الدرعي، مدير إدارة الخدمات الفنية في بلدية العين: «تم تصميم منطقة المهرجان على شكل عين الإنسان.

وذلك من خلال زراعة أكثر من مليون ونصف المليون زهرة بألوان جميلة ومتنوعة تتوسطها كلمة العين، حيث تم تركيب 54 مجسماً بالزهور تعكس الإبداع والابتكار في فن تنسيق الزهور، ومجسمات أخرى مضيئة في جميع أرجاء المهرجان.

كما يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المصاحبة، مثل معرض رحلة الزهور من البذرة إلى المستهلك، وورش العمل التعليمية، وجلسات للتصوير، وتنظيم جولات سياحية، ومسابقات وعروض على المسرح المقام في منطقة المهرجان، إلى جانب عرض للزهور والمنتجات الطبيعية، ما يجعله وجهة ترفيهية مميزة للعائلات والزوار من مختلف الأعمار.

وسيستقبل المهرجان زواره ما بين الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً، إضافة إلى تنظيم زيارات للمدارس في الفترة الصباحية»، مؤكداً أنه تم اختيار موقع المهرجان في «الصاروج بارك» لما يتميز به من مساحات طبيعية واسعة يمكن استغلالها بزراعة الزهور.

كما يوفر الموقع بنية تحتية متكاملة تشمل مواقف سيارات واسعة، ومرافق عامة، وخدمات لوجستية، ومنطقة للسيارات المتنقلة RV PARK، إضافة إلى سوق سابع، يفتح أبوابه للجمهور كل يوم سبت، ما يضمن توفير تجربة متنوعة لمرتادي المهرجان، ويعزز استقطاب الزوار من جميع المناطق.

ويندرج مهرجان العين للزهور الذي تنظمه بلدية مدينة العين ضمن مبادراتها الرائدة في تعزيز البيئة الخضراء التي تتمتع بها المدينة الجميلة، ويعد استكمالاً لسلسلة المهرجانات والمعارض المختصة بالزهور، التي بدأتها البلدية منذ مطلع التسعينيات في مدينة العين، ويسلط المهرجان الضوء على مكانة العين بوصفها وجهة متميزة لتنظيم الفعاليات والمعارض النوعية والاستثنائية.