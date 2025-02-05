«الإمارات الخيرية» برأس الخيمة تنفذ 3892 مشروعاً العام الماضي

نفذت جمعية الإمارات الخيرية العام الماضي مشاريع وبرامج خيرية واسعة النطاق داخل الدولة وفي مختلف الدول، مستهدفة آلاف المستفيدين في مجالات الإسكان، والرعاية الصحية، والتعليم، والمساعدات الإنسانية.

وأوضح عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام للجمعية أن الجمعية أنجزت 3892 مشروعاً داخل الدولة وخارجها، شملت بناء 308 مساجد، وحفر 469 بئراً، وتركيب 676 مضخة مياه لمساعدة المجتمعات التي تعاني شح المياه النظيفة، وبناء 53 فصلاً دراسياً لدعم التعليم وتحسين بيئته، كما شيدت 20 بيتاً خارج الدولة للأسر الفقيرة، و23 دار أيتام لتوفير الرعاية لهم.

وأشار إلى أن الجمعية حققت إنجازاً كبيراً في برامجها الموسمية المختلفة، التي شملت إقامة 4 خيام رمضانية وإطلاق مبادرات خارج الدولة لإفطار الصائمين واستفاد من البرنامج 48192 صائماً داخل وخارج الدولة، وامتد الخير إلى عيد الأضحى فتم توزيع 500 أضحية على 2000 أسرة خارج الدولة، إضافة إلى البرامج الأخرى ولا سيما توزيع 9758 مصحفاً خارج الدولة ودعم 609 أسر منتجة.

وأكد الطنيجي، أن الجمعية أولت كفالة الأيتام وأسرهم وطلاب العلم وأصحاب الهمم ومعلمي القرآن والأسر المحتاجة، اهتماماً خاصاً فتمت كفالة 1169 مكفولاً جديداً، «وعن طريق صندوق اليتيم استطاعت الجمعية تقديم مساعدات مالية لأسر الأيتام المحتاجة لدعمهم في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة فاستفادت 270 أسرة من برنامج المير الرمضاني و450 يتيماً من برنامج كسوة العيد».

وأشار إلى حرص الجمعية على دعم طلبة العلم عبر تنفيذ العديد من البرامج المتنوعة التي استفاد منها 189 طالباً سواء عن طريق دفع الرسوم الدراسية لهم أو عن طريق الحصول على قسائم دراسية.

وأضاف: كما امتدت أذرع الجمعية نحو دعم الأسر الفقيرة داخل الدولة متمثلاً في توفير مستلزمات صحية ودفع رسوم العلاج ودفع رسوم دراسية وجامعية وتوزيع زكاة المال على مستحقيها وتفريج كرب المدينين وغيرها لمعاونتهم على مجابهة الظروف المعيشية الصعبة وبلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات 7689 أسرة داخل رأس الخيمة.