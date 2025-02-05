11 مليون درهممساعدات «رأس الخيمة للأعمال الخيرية»العام الماضي

كشفت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية عن تقديم 6000 مساعدة إنسانية خلال العام الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون درهم، شملت العديد من المجالات الاجتماعية والإنسانية.

وأكد عبد العزيز عبد الله الزعابي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، حرص المؤسسة من خلال تقديم هذه المساعدات على أداء رسالتها وواجبها الخيري والإنساني، والإسهام في مساعدة الأسر والحالات المعوزة والمتعففة، وتعزيز الاستقرار الأسري بما ينسجم مع توجيهات قيادتنا وحكومتنا الرشيدة.

وأشار إلى أن المؤسسة سعت خلال العام الماضي للوصول إلى أوسع نطاق ممكن من الحالات المستحقة في مختلف المجالات بعد التحقق من أحقيتها للمساعدة من خلال الإجراءات المتبعة وفقاً للنظام الداخلي للمؤسسة، مشيداً بجهود المتبرعين وفي مقدمتهم بنك دبي الإسلامي في تقديم تبرعاته السخية التي شكلت الداعم والممول الرئيسي للأعمال والمشاريع الخيرية التي نفذتها المؤسسة، وساهمت في إدخال البهجة والفرح على قلوب المستفيدين منها، وخففت من ثقل المسؤوليات الملقاة على كاهلهم.

من جانبه، أوضح محمد جكة المنصوري الأمين العام للمؤسسة، أن المساعدات التي قدمتها المؤسسة خلال العام الماضي توزعت بين العديد من المجالات بغية الوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، وتضمنت مجال الإسكان الذي قدمت من خلاله المؤسسة مساعدات لـ 285 أسرة مواطنة تمثلت في سداد رسوم توصيل الكهرباء لمساكنهم، وشراء أجهزة التكييف والأثاث لمنازلهم التي حصلوا عليها من برنامج الشيخ زايد للإسكان بتكلفة مليون و35 ألف درهم، فيما قدمت المؤسسة مساعدات سداد أقساط الإيجارات المستحقة لعدد 134 عائلة مواطنة بإجمالي 529 ألف درهم.

وأشار إلى أن المؤسسة نفذت في مجال دعم طلبة العلم مبادرة بنك دبي الإسلامي تحت شعار «بالعلم نرتقي» استفاد منها 525 طالباً وطالبة بتكلفة مليوني درهم مناصفة بين خيرية رأس الخيمة وجمعية الإمارات الخيرية، في الوقت الذي قدمت فيه أيضاً «خيرية رأس الخيمة» مساعدات رسوم دراسية إضافية لعدد 255 طالباً وطالبة بمبلغ مليون و733 ألفاً و120 درهماً لتمكينهم من مواصلة تحصيلهم العلمي.

وكشف المنصوري، أن المؤسسة ساهمت في مجال علاج المرضى بعلاج 235 حالة مرضية بتكلفة 416 ألف درهم، بينما حرصت على دعم الأسر المنتجة وتشجيع الأسر المواطنة على إقامة المشاريع التجارية والحرف الصغيرة في مجال صيد الأسماك، وتجارة الماشية، والعسل وغيرها من هذه الحرف من خلال تقديم الدعم المطلوب لها لتشجيعها على الاعتماد على نفسها في تحقيق مكاسب مادية تساعدها على الإيفاء باحتياجاتها المعيشية والحياتية اليومية، مبيناً أن المؤسسة ساهمت العام الماضي في تفريج كربة 23 حالة من أصحاب القضايا التنفيذية وكذلك بعض من نزلاء المؤسسة العقابية الإصلاحية بمبلغ 460 ألف درهم فيما قدمت 1558 مساعدة مالية لكبار السن والعجزة بتكلفة مليون و700 ألف درهم.

وأشار أمين عام المؤسسة إلى تقديم المؤسسة العام الماضي 3316 مساعدة في مجال بناء المساجد، وحفر الآبار، وكفالة الأيتام، وسقيا الماء، بالإضافة للمساعدات العينية المتنوعة بإجمالي ثلاثة ملايين و340 ألف درهم، لافتاً إلى أن المؤسسة وحرصاً منها على تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي للعائلات المواطنة وزعت 15 فيلا سكنية على 15 أسرة مواطنة مستحقة ضمن مشروع قرية خانصاحب تتكون كل فيلا منها من 3 غرف نوم، وصالة، ومطبخ، وغرفة للعاملة المساعدة ودورات المياه، كما تكفلت بسداد رسوم الكهرباء لهذه الفلل وتأثيثها، وشراء 90 جهاز تكييف وتركيبها بواقع 6 أجهزة لكل فيلا بتكلفة إجمالية بلغت 625 ألف درهم.