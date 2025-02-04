«الاتحاد للماء والكهرباء» تنجز 4.6 ملايين معاملة ذكية وإلكترونية

أنجز متعاملو «الاتحاد للماء والكهرباء» 4.6 ملايين معاملة ذكية وإلكترونية خلال 2024 بما في ذلك المعاملات البنكية، وذلك مقارنة بـ 4.3 ملايين معاملة خلال عام 2023. وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، إن إجمالي عدد معاملات الحالات الخاصة وكبار المواطنين بما في ذلك معاملات خدمة «من الباب إلى الباب» في 2024 بلغ 94 معاملة.

وأضاف: توفر شركة الاتحاد للماء والكهرباء للمتعاملين قنوات ذكية متنوعة لإنجاز معاملاتهم، كتطبيق الاتحاد للماء والكهرباء الذكي، والذي يمكن تحميله بسهولة من جميع المتاجر الإلكترونية، وعلى أنظمة التشغيل كافة. كما تضم تلك القنوات الموقع الإلكتروني للشركة، والذي يحوي حزمة متكاملة من الخدمات المتنوعة، بما في ذلك خدمات الاستعلام والدردشة الإلكترونية.

وأشار إلى أن الشركة تستمر في مسيرة التطوير وتحقيق النجاحات على مختلف الأصعدة والمستويات، لا سيما فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لمرافق الكهرباء والماء، لتلبية الاحتياجات المتنامية للمناطق التي تخدمها، وتركز على التحسين المستمر في تدفق عملياتها وحزم خدماتها، بغية تلبية احتياجات وتوقعات المتعاملين. بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق أعلى مستويات الرضا الممكنة، لاسيما في قطاعات خدمة أساسية مثل الماء والطاقة الكهربائية. تستثمر الشركة في كافة الموارد المتاحة، وتستكشف باستمرار سبلاً جديدة للتطوير من أجل تحقيق هذه الغاية.

وتعد الخدمات الأكثر استخداماً من قبل المتعاملين هي: «خدمة السداد، وإعادة تفعيل الخدمة للمستهلك الجديد، وإصدار شهادة براءة الذمة، وعدم الممانعة عن خدمات الكهرباء، وعدم الممانعة عن خدمات الماء».