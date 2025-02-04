هيئة تنمية المجتمع بدبي: 11908 مستفيدين من بطاقة سند

كشفت هيئة تنمية المجتمع بدبي أن إجمالي عدد أصحاب الهمم المسجلين في خدمة بطاقة سند يبلغ 11908 أفراد، منهم 6258 صاحب همة إماراتياً، و5650 من الجنسيات الأخرى، وذلك بحسب الإحصائيات الأخيرة للهيئة التي أكدت بأن جميع الإعاقات يتم تصنيفها بحسب التصنيف الموحد المعتمد في الدولة.

وأوضحت الهيئة أن بطاقة سند لأصحاب الهمم في إمارة دبي تأتي انسجاماً مع مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم عبر دعم وتعزيز جهود الإمارة في تمكينهم وإيجاد مسارات عمل جديدة يمكن من خلالها توفير كافة الممكنات والمقومات التي تضمن انخراطهم بصورة إيجابية في المحيط الاجتماعي باستقلالية تامة ليكونوا أفراداً قادرين على الإنتاج والإبداع.

وتستخدم البطاقة للتعريف بأصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على الخدمات والتسهيلات والمزايا من الجهات الحكومية والخاصة .

وتقدم «تنمية المجتمع» بدبي خدمة بطاقة سند بشكل مجاني، لـ 4 فئات من أصحاب الهمم وهم: حاملو خلاصة قيد صادرة من إمارة دبي من كافة أنواع الإعاقات، حاملو خلاصة قيد صادرة من الإمارات الأخرى مقيمون في إمارة دبي من كافة أنواع الإعاقات، كافة أنواع الإعاقات من المقيمين في إمارة دبي، وكافة أنواع الإعاقات من السائحين والزائرين، حيث تقدم البطاقة تسهيلات لهذه الفئات في عدة مجالات حكومية وخاصة، منها تسهيلات صحية، ترفيهية، تقنية، مالية، تجارية، معرفية، اجتماعية، نفسية وغيرها الكثير.