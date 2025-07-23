تخفيض السرعة على شارع الشيخ محمد بن سالم برأس الخيمة

كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أمس، عن تخفيض السرعة القصوى المسموح بها على شارع الشيخ محمد بن سالم في المقطع الممتد من دوار الجزيرة الحمراء إلى دوار جزيرة المرجان، من 80 كيلومتراً في الساعة إلى 60 كيلومتراً في الساعة لكلا الاتجاهين، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مستويات السلامة المرورية والحد من الحوادث.

وأكدت الشرطة أن قرار تخفيض السرعة يأتي في إطار تحليل الحركة المرورية ومتابعة معدلات الحوادث في المنطقة، مشيرة إلى أن الطريق يشهد كثافة مرورية متزايدة لارتباطه بمناطق سياحية وسكنية نشطة، وهو ما استدعى اتخاذ تدابير احترازية تُسهم في خفض السرعات وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء، يندرج ضمن الاستراتيجية العامة نحو توفير بيئة مرورية آمنة، وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة، وحماية مستخدمي الطريق من مختلف الفئات، سواء السائقين أو المشاة أو راكبي الدراجات.

ودعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة جميع السائقين إلى ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة واللوحات الإرشادية الجديدة، مؤكدة أن أنظمة الرقابة المرورية والرادارات ستُعدل وفق السرعة الجديدة وسيتم تكثيف الدوريات لضمان التقيد بالقرارات المرورية.

مؤكدة أن الوعي المجتمعي والتعاون مع الجهات الشرطية يمثلان عاملين أساسيين في تقليل الحوادث وتحقيق هدف «صفر وفيات مرورية»، مجددة التزامها باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الأرواح والممتلكات وتوفر بيئة مرورية آمنة ومستقرة للجميع.