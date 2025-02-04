الاتحاد الخيرية تطلق النسخة الرابعة من «خيركم يصلهم»

أعلنت مؤسسة الاتحاد الخيرية عن إطلاق النسخة الرابعة من حملتها الرمضانية «خيركم يصلهم».

وتهدف الحملة إلى تعزيز قيم التكافل والعطاء من خلال مجموعة من المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تشمل المير الرمضاني، وإفطار الصائمين، وزكاة الفطر، وكسوة العيد، وكفالة الأيتام، ودعم مشاريع الوقف وحفر الآبار وبناء المساجد، إلى جانب تقديم المساعدات المالية والعينية للطلاب والأسر المحتاجة.

وأكد راشد الجنيبي، مدير إدارة الموارد المالية رئيس الحملة، أن «خيركم يصلهم» تجسد روح التكاتف المجتمعي الذي يعد أساساً للتنمية الإنسانية، ودعا الجنيبي كل الأفراد والمؤسسات إلى المشاركة الفاعلة في الحملة، سواء عبر التبرعات المالية، أو التطوع في المبادرات الميدانية، أو دعم المشاريع الخيرية المستدامة، كما شدد على أن كل مساهمة بسيطة تعد خطوة فارقة في تحسين حياة المحتاجين، مشيراً إلى أن نجاح الحملة يعتمد على التلاحم المجتمعي والعمل بروح جماعية لتحقيق أهدافها النبيلة.

من جانبه أفاد ناصر علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية، بأن الحملة الرمضانية لهذا العام تسعى إلى تعزيز روح العطاء والتكافل الاجتماعي من خلال إشراك أفراد المجتمع في العمل الخيري.

وأوضح أن المؤسسة تهدف إلى غرس قيم التطوع والعطاء في أبناء المجتمع، مشيراً إلى تنظيم مشاركة المتطوعين بشكل منظم، حيث سيتم توزيعهم في نقاط عمل الحملة الرمضانية بواقع 10 إلى 15 متطوعاً في كل نقطة، لضمان وصول المساعدات بشكل فعال.

وأضاف أن الحملة تستهدف توزيع أكثر من 100,000 وجبة خلال الشهر المبارك، مع إعطاء الأولوية للأسر المسجلة لدى المؤسسة. كما سيتم تنفيذ مشاريع الحملة كافة داخل الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل هيئة تنمية المجتمع، والشرطة، والبلدية، وهيئة النقل والمواصلات، لضمان انسيابية العمل وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

وأشار إلى أن المؤسسة تسعى إلى إتاحة الفرصة للمحسنين للمساهمة في المشاريع الخيرية، ما يعزز من فرص الأجر خلال الشهر الفضيل. وأكد أن العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية للحملة.