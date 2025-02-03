10.5 آلاف مستفيد من برامج «الإمارات للتنمية الاجتماعية» برأس الخيمة 2024

أعلنت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة أن إجمالي عدد المستفيدين من برامجها وخدماتها خلال عام 2024 بلغ 10 آلاف و506 من خلال 275 فعالية متنوعة بواقع أكثر من 650 ساعة تدريبية.

وأشارت الجمعية إلى أن الفعاليات تنوعت بين البرامج الواقعية والافتراضية، وشملت الأنشطة الوطنية والثقافية والرياضية، مما يعكس التزام الجمعية بتقديم برامج مبتكرة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة ورفع جودة حياة أفراد المجتمع وتمكينهم.

وقال خلف سالم بن عنبر مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في إطار تعزيز التماسك الاجتماعي، نظمت الجمعية جلسات حوارية ناقشت قضايا متنوعة تمس مختلف شرائح المجتمع، مما أتاح تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الجمعية تنظيم مهرجانات مجتمعية جمعت بين التوعية والترفيه، ساهمت في تعزيز الروابط الاجتماعية ونشر القيم الإماراتية الأصيلة.

وأضاف: نظمت الجمعية مجالس اجتماعية أتاحت منصة للحوار البنّاء حول القضايا الأسرية والاجتماعية، إضافة إلي خدمات استشارات أسرية ونفسية بالتعاون مع نخبة من المتخصصين أسهمت في دعم استقرار الأسر وتعزيز قيم التواصل والتعاون المجتمعي.

وفي إطار دعمها للشباب المقبلين على الزواج، أقامت الجمعية عرساً جماعياً استفادت منه 53 أسرة إماراتية جديدة، بهدف تخفيف الأعباء المادية عنهم، وتعزيز ثقافة الزواج الجماعي كقيمة اجتماعية تعكس روح التلاحم بين أفراد المجتمع.

وأكد مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، إن عام 2024 كان عاماً حافلاً بالعمل والإنجاز، حيث تم التركيز على تقديم فعاليات وبرامج مبتكرة تسهم في تعزيز التنمية المجتمعية، وتتماشى مع احتياجات أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات جاءت بفضل التخطيط المدروس والتنفيذ الاحترافي.

إضافة إلى تعزيز الشراكات المجتمعية لتقديم برامج نوعية تلبي تطلعات مختلف شرائح المجتمع. وأكد مواصلة مجلس إدارة الجمعية التزامه بالدور الريادي للجمعية في تقديم مبادرات نوعية تخدم المجتمع. وتخطط الجمعية لإطلاق برامج وفعاليات جديدة خلال العام الحالي، تستهدف تطوير المهارات الشخصية والمهنية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني، مع التركيز على بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.