هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق في الدولة

شهدت مناطق مختلفة من الدولة، أمس، هطول أمطار متفاوتة، تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة إلى الخفيفة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن أعلى مجموع كميات مسجلة حتى الآن كانت على الغزلة: 9.9 ملم، وجبل مبرح 8.4 ملم، وجبل جيس 7.6 ملم والمرجان 5 ملم، وميناء صقر 2.5 ملم.

وسقطت أمطار غزيرة مع حبات برد صغيرة على حوشي/ الرحمانية (الشارقة)، وأمطار غزيرة على غليلة وسيح الحرف والمرجان والجزيرة الحمراء (رأس الخيمة) والحلاة والطيبة (الفجيرة) والصجعة والسيوح (الشارقة) وأمطار متوسطة إلى غزيرة على العوير والخوانيج (دبي) والذيد (الشارقة).

كما سقطت أمطار متوسطة على شارع الشهداء جزيرة الحمراء والرمس، ومعيريض وجبل جيس وجبل الرحبة أعسمة وأصفي، ودبا الفجيرة والخليية والباحة ووادي شيص والبليدة والروضة والبطائح.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد ذكر في تقرير عن الحالة الجوية من الجمعة 31 يناير، أن الدولة ستتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يومي الجمعة والسبت، يتبعه منخفض جوي متعمق آخر، مصحوباً بكتلة هوائية باردة يوم الأحد.

رأس الخيمة

شهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على مختلف مناطق الإمارة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وساهمت كميات الأمطار في جريان الشعاب الجبلية وتوفير أجواء خلابة أمام عشاق الطبيعة، وغطت السحب سماء الإمارة.

ووفقاً للموقع الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، سجلت بيانات المركز أقل درجة حرارة سجلت أمس 2.9 درجة مئوية على في جبل جيس برأس الخيمة خلال الساعة الواحدة بعد الظهر، وتنفرد قمة جبل جيس بخصوصية كبيرة لدى عشاق الطبيعة على مدار العام للاستمتاع بالمشاهد الخلابة وملامس الغيوم والضباب.

وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أهمية ارتفاع الوعي المجتمعي بالتعامل مع تقلبات الطقس، مشيرة إلى أهمية التزام قائدي المركبات بتحديات تقلبات الطقس، من خلال التأكد من تطبيق 9 اشتراطات لضمان سلامة قائدي المركبة والمرافقين، والتي تتضمن صلاحية ماسحات الزجاج، والتحقق من حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وقيادة المركبة بسرعة أقل من المعتاد وقت التغير المناخي، والحفاظ على مسافة أمان بين المركبات، وتجنب تجمعات المياه، واستخدام الفرامل بشكل تدريجي لتجنب انزلاق المركبة، وعدم إغلاق النوافذ بإحكام لتجنب تشكل الضباب، وعدم الانشغال بغير الطريق، وإيقاف المركبة في منطقة آمنة عند انعدام الرؤية.

وأشارت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إلى أهمية إتاحة المجال للمعدات والآليات الخاصة بعمليات سحب تجمعات مياه الأمطار، وتجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في أماكن تجمعات المياه حفاظاً على سلامتهم، والابتعاد عن مواقع الأشجار تجنباً لسقوطها نتيجة العواصف، والابتعاد عن مصادر الكهرباء في الأماكن العامة، مع ضرورة البقاء في المنزل عند هطول الأمطار حفاظاً على سلامة الجميع، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار.

وأكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، انتشار فرق الطوارئ للتعامل مع كميات مياه الأمطار التي شهدتها الإمارة، أمس، تنفيذاً للخطط المسبقة التي انطلقت مع بداية الشتاء، حيث تم توزيع المعدات والآليات المتنوعة من صهاريج ومضخات متحركة، بالإضافة للمعدات والآليات الثقيلة والخفيفة المدعومة بالعمال والفنيين لضمان سرعة سحب تجمعات المياه فور تشكلها، بالإضافة إلى انتهاء الفرق المتخصصة من تطهير وتنظيف مجاري الأودية وبالوعات المياه لتسهيل نقل تجمعات المياه إلى المواقع الخاصة بالتصريف.