757 موظفة في جمارك دبي بينهن 278 مفتشة يقدمن نماذج مشرفة للمرأة

أكدت مريم خليفة الشامسي، رئيسة اللجنة النسائية في جمارك دبي، التزام الدائرة بدعم المرأة عبر توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة على التمكين من تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية، مع منحها الثقة لتسخير إمكاناتها والارتقاء إلى أعلى المناصب، موضحة أن نحو 757 موظفة في جمارك دبي، منهن 278 في وظائف ميدانية وأمنية يعملن مفتشات ومدققات جمركيات، يشكلن علامة فارقة في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها.

وقالت الشامسي لـ«البيان»: إن المرأة في جمارك دبي تؤدي دوراً رئيساً في تحقيق أهداف الدائرة، أن دعم القيادة الرشيدة يبرز في توفير فرص متكافئة للمرأة والرجل في القطاعات الإنتاجية والتشغيلية.

وبينت أنه تم إنشاء اللجنة النسائية بالدائرة في سنة 2014، لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وتولي المناصب القيادية، وأن العديد من الموظفات تولين مناصب رفيعة في الدائرة، إضافة إلى المشاركة في لجان رئيسة وتنفيذ مبادرات تحفيزية تساعدهن على تقديم أفضل أداء ممكن.

وأكدت أن الموظفات أسهمن في تعزيز مسيرة التميز بالدائرة، و أضفن قيمة نوعية إلى العمل الجمركي بتحقيق إنجازات ملموسة على المستويات المحلية والدولية، مضيفة إن الجوائز التي حصلت عليها تبرز نجاحهن في تعزيز مكانة جمارك دبي جهة حكومية رائدة تدعم المرأة.

وأوضحت أن الدائرة تسعى إلى الاستفادة من طاقات وإمكانات المرأة بما يخدم أهدافها وتطلعاتها المستقبلية، فضلاً عن تحقيق رؤية القيادة في الاستثمار في العنصر البشري باحتسابه الركيزة الأساسية للتنمية.

اكتساب خبرات

وأعربت نهى الأميري مفتش أول في جمارك دبي، عن فخرها بكونها جزءاً من فريق عمل يضع تمكين المرأة في صلب اهتماماته، مشيرة إلى أن العمل في الجمارك مكنها من اكتساب خبرات متعددة وأتاح لها فرصة الإسهام في حماية الوطن وتحقيق الأمن الاقتصادي.

وذكرت أن العمل الجمركي لم يكن مجرد وظيفة بالنسبة لها، بل تجربة ثرية شكلت جزءاً من شخصيتها، و أن العمل الميداني يعلم الدقة والانتباه، وهو دور مسؤول يتطلب التركيز والالتزام

تحدٍّ متميز

وقالت كاملة بو مييد من إدارة التأمينات الجمركية والمقاصة: إن العمل الجمركي يمثل تحدياً متميزاً وفرصة لإثبات قدرات المرأة في مجال كان يعتقد سابقاً بأنه يقتصر على الرجال، موضحة أنها تشعر بالفخر كونها جزءاً من منظومة متكاملة تسهم في تحقيق أهداف الدولة.

وأوضحت أن الدعم الذي تتلقاه المرأة في جمارك دبي يعزز شعورها بالمسؤولية ويحفزها على تقديم أفضل ما لديها، مضيفة إن ثقة القيادة بالمرأة هي الدافع الأكبر لتحقيق الإنجازات، موضحة أن وجودها في الميدان يؤكد قدرة المرأة الإماراتية على مواجهة أي تحدٍّ بكل كفاءة.

وأكدت أسماء عمير من إدارة مراكز الشحن الجوي أن العمل الجمركي يمثل محطة مهمة في حياة المرأة العاملة، إذ يتيح لها فرصة كبيرة للمشاركة في حماية الاقتصاد الوطني وضمان أمن المجتمع، موضحة أن دورها جمركيةً يتطلب مهارات خاصة مثل الدقة، والتركيز، والقدرة على اتخاذ القرارات السريعة.

وقالت مروة المري من إدارة التدقيق الجمركي: إن العمل الجمركي يبرز دور المرأة بشكل واضح ويمنحها الثقة الكاملة بقدراتها على مواجهة التحديات اليومية.

وأشارت إلى أن جمارك دبي لا تدعم المرأة فقط على المستوى المهني، وإنما أيضاً تقدم لها كل الوسائل التي تساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها العملية والشخصية، وأن هذا الدعم يبرز إيمان القيادة بدور المرأة المهم، ويمنحها دافعاً إضافياً لتحقيق المزيد من النجاحات في عملها.