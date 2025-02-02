«سعود بن صقر التعليمية الخيرية» تفتتح معرضاً مجانياً لدعم المقبلات على الزواج

افتتحت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أمس، المعرض الخيري المجاني «زهبة العروس» في دورته السادسة عشرة، بمركز المعارض الخيرية التابع للمؤسسة، بحضور ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ونخبة من سيدات المجتمع.

وأوضحت سمية السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن المعرض يستهدف في دورته الجديدة دعم العرائس المقبلات على الزواج من توفير تجهيزات الزفاف بالمجان، تأكيداً لدور المركز في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والعمل الخيري، ويضم المعرض أكثر من 2500 قطعة تشمل فساتين الزفاف، الإكسسوارات، والمستلزمات الأساسية للعروس، مما يجعله أحد أبرز المبادرات التي تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المقبلات على الزواج وتعزز الاستقرار الأسري.

وأشارت إلى أن استمرارية المعرض على مدار 16 دورة يعكس نجاحه في تحقيق أهدافه الخيرية والمجتمعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم الفئات المستحقة وتحقيق التكافل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن مركز المعارض الخيرية التابع للمؤسسة، يُعد منصة رائدة ونموذجاً مبتكراً للعمل الخيري الذي يرتكز على حفظ النعم، والتكافل الاجتماعي.

وأضافت: «يستهدف المركز دعم الأسر المتعففة وذات الدخل المحدود بتوفير الاحتياجات الأساسية في المناسبات المختلفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، ونشر الوعي بأهمية التكافل والتعاون بين مختلف فئات المجتمع، حيث تمكن المعرض منذ إطلاقه من دعم آلاف الأسر وتقديم الاحتياجات الأساسية لهم في مختلف المناسبات، والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسين جودة حياتهم وحياة أبنائهم. وبفضل رؤيته الإنسانية، أصبح المركز مصدر أمل للأسر المستفيدة ونموذجاً يحتذى به في العمل الخيري المستدام».

وأشادت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بالدور الذي يلعبه المعرض في دعم العرائس وتيسير متطلبات الزواج، مؤكدةً أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز ثقافة العطاء والتضامن المجتمعي، من خلال تلك النوعية من المعارض التي تسهم بتقليل التكاليف التي تواجه العرائس من الأسر ذات الدخل المحدود، وتوفير احتياجات العروس الأساسية بأسلوب يحفظ كرامتها ويعزز فرحتها في بداية حياة جديدة.