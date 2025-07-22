30 مشروعاً وإنجازاً بحثياً تعرضها جامعة الإمارات عبر «ليوا للرطب»

شاركت كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات العربية المتحدة، خلال مشاركتها الحالية في النسخة الجديدة من مهرجان ليوا للرطب، 30 بحثاً علمياً متخصصاً ومشروعاً رائداً في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.

إضافة إلى عرضها باقة استثنائية من المبادرات الطلابية والبحثية في مجالات الزراعة الذكية، والتمور، والإكثار النسيجي، والروبوتات الزراعية، وأكد الأستاذ الدكتور محمد عبد المحسن اليافعي عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة، من خلال حديثه لـ «البيان»، على أن مشاركة الجامعة في المهرجان، يسهم، وباقتدار، في تقديم حلول علمية وتطبيقية تدعم الأمن الغذائي الوطني.

مثمناً الجهود الأكاديمية والبحثية التي تعكس التزام الجامعة برسالتها التنموية. ولفت إلى أن الكلية تستعد أيضاً لإطلاق أول برنامج أكاديمي متخصص في الذكاء الاصطناعي في الزراعة على مستوى المنطقة، لدعم الابتكار، وتطوير حلول ذكية للتحديات الزراعية.

وأوضح أن جناح الجامعة في المهرجان، لا يزال يشهد تفاعلاً لافتاً من الزوار، الذين يجدون فيه منصة معرفية متكاملة تربط بين الابتكار الأكاديمي والواقع الزراعي في الإمارات، لا سيما أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار التزامها بدعم رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي.

وتعزيز التعليم النوعي والبحث العلمي، وتوسيع التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، وتشجيع الشباب للتوجه نحو التخصصات الزراعية والبيطرية.

وأشار عبد المحسن إلى أن منصة الجامعة في المهرجان، تتضمن أيضاً عروضاً تعريفية بالتخصصات الأكاديمية التي تطرحها الكلية، وذلك من خلال عرض برامج تعليمية متعددة التخصصات على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بحيث تعتمد على منهج متعدد التخصصات، يواكب احتياجات الاقتصاد الوطني، ويعزز الابتكار في سلاسل الإنتاج الغذائي، إضافة إلى مواكبة احتياجات السوق، وتسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على قيادة منظومة الأمن الغذائي.